Luis Fonsi y Feid se unen por primera vez y lanzan “Cambiaré”, su nuevo éxito musical

Luis Fonsi y Feid sorprenden con el lanzamiento de “Cambiaré”, su primera colaboración que mezcla salsa moderna y pop latino.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Luis Fonsi y Feid estrenan su primera colaboración / (Fotos de AFP)

El 2026 comenzó con una sorpresa musical inesperada: Luis Fonsi y Feid presentan su primera colaboración, “Cambiaré”, un tema que ya genera conversación entre los internautas por su fusión de estilos y su ritmo contagioso.

¿De qué se trata “Cambiaré”, la canción de Luis Fonsi y Feid?

La colaboración entre Luis Fonsi y Feid se ha convertido en uno de los temas más comentados de este inicio de 2026. El lanzamiento oficial de su canción “Cambiaré” se realizó el 20 de enero y desde entonces ha generado gran conversación en redes sociales.


El tema presenta una fusión de salsa moderna con tonos contemporáneos, buscando conectar con diferentes generaciones de oyentes. Según los fans, esta combinación refleja la versatilidad de ambos artistas y su intención de experimentar con nuevos ritmos sin perder la identidad cultural que los caracteriza.

¿Qué han dicho Luis Fonsi y Feid sobre su colaboración?

Feid, conocido también como Ferxxo, destacó en redes sociales la admiración profesional que siente por Luis Fonsi, refiriéndose a él como una “bestia” en términos de talento. En sus publicaciones, mostró entusiasmo por la oportunidad de participar en un proyecto diferente a su estilo habitual.

Luis Fonsi y Feid han expresado su emoción por trabajar juntos / (Fotos de AFP)

Fonsi, por su parte, señaló que estrenar “Cambiaré” en las Fiestas de la Calle San Sebastián tuvo un significado especial, al celebrarse en su tierra y en un evento emblemático de Puerto Rico.

Ambos artistas han mencionado que la canción busca rendir tributo a las raíces de la salsa, alejándose del reggaetón convencional que muchos esperaban.

¿Cuáles son los datos clave de “Cambiaré”, la canción de Luis Fonsi y Feid?

El género principal de la canción es salsa moderna, incorporando elementos contemporáneos para ofrecer una propuesta fresca dentro del estilo.

Datos clave de “Cambiaré”, canción de Luis Fonsi y Feid / (Fotos de AFP)

El video oficial fue dirigido por Carlos Pérez y grabado en las calles de San Juan, capturando la energía de las fiestas y la interacción con el público. La letra del tema aborda el arrepentimiento y la promesa de mejorar en una relación amorosa, con frases como: “Yo cambiaré, por un amor así yo cambiaré”.

Los fans destacan que tanto la canción como el video reflejan un acercamiento innovador a la salsa, fortaleciendo la primera colaboración entre Fonsi y Feid y consolidando el proyecto como uno de los lanzamientos más comentados de principios de 2026.

