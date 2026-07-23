El reconocido artista de música popular, Luis Alfonso, generó revuelo gracias al concierto gratuito que hizo en la Plaza de la Mariposa en Bogotá. Su espectáculo ha generado varios comentarios y reacciones del público.

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¿Por qué Luis Alfonso hizo un concierto gratis en Bogotá?

Hace algunos meses, Luis Alfonso anunció el lanzamiento del sexto álbum de su carrera musical: “Lindo, Lindo”, un disco que pretendía demostrar su cercanía con el departamento antioqueño. Fue gracias a ello que, el pasado 22 de julio, lo presentó al público a través de todas las plataformas digitales.

Lanzamiento del nuevo álbum de Luis Alfonso (Foto de Canal RCN)

Pero esa no fue la única sorpresa. El cantante de música popular anunció que iba a dar un concierto gratuito en una de las zonas más peligrosas de Bogotá, una decisión que llamó la atención de sus seguidores.

Se trata de la Plaza de la Mariposa (conocida formalmente como San Victorino), ubicada en el Centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez entre la carrera 11 y la 13. El lugar es reconocido por ser una zona de alto riesgo, principalmente por factores de seguridad.

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¿Cómo fue el concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

El concierto de Luis Alfonso en la Plaza de la Mariposa se llevó a cabo el pasado jueves 23 de julio y reunió miles de asistentes que pudieron disfrutar de algunos éxitos de Luis Alfonso y, además, de las nuevas canciones de su álbum “Lindo, Lindo”.

Desde las 7:00 de la mañana empezaron a llegar los primeros seguidores de Luis Alfonso, para poder ubicarse en un lugar que les permitiera estar cerca de él, además, con el paso de las horas, la fila creció a lo largo de varias cuadras.

Una vez el artista subió al escenario, el recibimiento fue sorprendente: los asistentes coreaban sus canciones y levantaban sus celulares para registrar cada momento del espectáculo. Además, Luis Alfonso interpretó por primera vez en tarima algunas de las 14 canciones que hacen parte de su nuevo álbum.

Luis Alfonso dio un concierto gratis en La Plaza de la Mariposa en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Uno de los momentos más conmovedores del show fue cuando el artista recibió un reconocimiento por su aporte a la música popular colombiana, el cual fue otorgado por el Concejo de Bogotá. También, hubo dos invitadas de lujo que sorprendieron al público: Fernanda Pulgarín, la esposa del artista y Lina Jiménez, la hermana del difunto cantante Yeison Jiménez.

Por último, Luis Alfonso no dudó en extender un mensaje de agradecimiento a todas las personas que asistieron a su concierto: