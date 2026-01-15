Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alberto Posada vive momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez y termina cantando a capela

El homenaje a Yeison Jiménez vivió un momento tenso cuando Luis Alberto Posada terminó cantando a capela en tarima.

Luis Alberto Posada enfrenta incómodo episodio en tarima durante homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

A pesar de las evidentes diferencias que tuvieron los cantantes Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada, el artista quiso darle el último adiós; sin embargo, vivió un tenso momento en tarima.

¿Qué pasó con Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez?

El pasado 14 de enero, en el Movistar Arena, se realizó un sentido homenaje para los seguidores del artista colombiano, en el que estuvieron presentes varios exponentes del género de la música popular.

No obstante, la presencia de Luis Alberto Posada no pasó desapercibida. El intérprete de ‘Doblan las campanas’ intentó sumarse al homenaje póstumo a Yeison Jiménez cantándole al público.

El momento, captado por cientos de celulares, se volvió viral, ya que se puede ver al cantante en el escenario interpretando temas como “Se me fue sin un adiós” y “Doblan las campanas”, con los que, acompañado de sentidas palabras, despidió a Yeison Jiménez.

Sin embargo, cuando iba a comenzar una nueva interpretación, los músicos de Yeison Jiménez, al parecer, se molestaron, lo que generó un momento incómodo en tarima.

Luis Alberto Posada expresó: “Tres canciones voy a cantar, pero tranquilos, si alguno se molestó conmigo, tranquilos, no pasa nada”, y añadió que ese no era un momento de conflicto, pidiendo al público que lo acompañara a cantar a capela.

¿Por qué Luis Alberto Posada terminó cantando sin música en el homenaje?

Mientras desde la producción del evento le pedían que cantara, Luis Alberto Posada manifestó su inconformidad diciendo que sentía que estaban siendo groseros con él.

Acto seguido, decidió interpretar uno de sus éxitos sin música, mientras se veía a los músicos de Yeison Jiménez de pie, sin acompañarlo.

Posteriormente, el cantante continuó hablando y aseguró que había asistido únicamente para despedir a un amigo.

Finalmente, expresó su desconcierto por lo ocurrido, señalando que lo “cortaron”, sin antes dejar claro su respeto a pesar de las diferencias legales y personales que habían tenido en el pasado.

Luego de sus sentidas palabras, Luis Alberto Posada bajó del escenario, dándole paso a otros artistas invitados al homenaje para despedir a Yeison Jiménez.

 

