La razón por la que Yeison Jiménez decidió no volver a cantar un 31 de diciembre

Volvió a circular un video donde Yeison Jiménez explicó por qué tomó la decisión de no cantar más un 31 de diciembre.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Un video del pasado muestra la firme decisión que Yeison Jiménez tomó tras una difícil experiencia.
Un video del pasado muestra la firme decisión que Yeison Jiménez tomó tras una difícil experiencia. Foto Canal RCN

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, muchos de los momentos que marcaron su carrera han vuelto a circular en redes sociales como fragmentos de memoria que hoy cobran un nuevo significado.

Entre ellos, una recordada situación ocurrida un 31 de diciembre en Cartagena, cuando el cantante dejó claro por qué esa fecha nunca fue sencilla para él.

¿Por qué Yeison Jiménez evitaba cantar el 31 de diciembre?

En el video que el artista compartió esa madrugada, se le veía visiblemente cansado y molesto mientras explicaba que normalmente prefería no aceptar presentaciones en fechas como el 31 de diciembre.

Para él, esa noche estaba pensada para compartir en calma, no para lidiar con desorganización y largas esperas, aun así, había decidido romper su propia regla para cumplirle a su público y vivir el cierre de año de una manera diferente.

Sus palabras dejaron claro que no se trataba de capricho, sino de experiencia. Para Yeison, vender su tiempo implicaba responsabilidad y respeto mutuo, y cuando esos acuerdos no se cumplían, no dudaba en expresarlo de frente.

¿Qué fue lo que ocurrió con Yeison Jiménez durante ese evento en Cartagena?

Según lo que él mismo relató, el retraso fue prolongado, pasaron varias horas desde la hora pactada hasta el momento en que finalmente pudo subir a la tarima y mientras tanto, permanecía esperando, observando cómo avanzaba la noche sin respuestas claras por parte de la organización.

Tras su fallecimiento, resurgen palabras de Yeison Jiménez sobre un 31 de diciembre que marcó su carrera.(Fotos: Canal RCN y AFP)

A pesar del cansancio y la incomodidad, el cantante también aprovechó ese momento para pensar en quienes habían viajado desde distintas ciudades solo para verlo.

Esa reflexión lo llevó a algo que siempre caracterizó su carrera, cumplir, aun cuando las circunstancias no fueran ideales.

¿Cómo respondió Yeison ante su público esa noche?

Lejos de cancelar o retirarse, Yeison decidió salir al escenario y dejar atrás el malestar, y quienes asistieron al evento recuerdan que, una vez frente al público, su energía fue la misma de siempre, cantó, animó y se entregó al espectáculo como si nada hubiera pasado, reservando su inconformidad para el camerino.

Yeison Jiménez en el Megaland.
A pesar de la molestia, Yeison Jiménez se subió a la tarima por respeto a sus seguidores. Foto | Canal RCN.

Tras la presentación, compartió un mensaje breve pero emotivo en el que agradecía a sus seguidores por acompañarlo durante un año que consideraba decisivo para su vida y carrera.

Con su partida, episodios como este no solo revelan la presión que vivía detrás del escenario, sino también el compromiso que mantuvo hasta el final, Yeison Jiménez no solo dejó canciones sino lecciones de responsabilidad, carácter y amor por su público, incluso en las noches más difíciles.

