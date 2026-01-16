Pipe Bueno reaccionó tras incómodo comentario por sus "fotos con famosos"

Pipe Bueno volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por una situación cargada de sensibilidad que terminó desatando una reacción fuerte del cantante.

Desde hace algunos años, ha sido objeto de bromas y comentarios sobre una supuesta coincidencia relacionada con fotografías que se ha tomado junto a distintas figuras del entretenimiento que, tiempo después, fallecieron.

Aunque el cantante en varias ocasiones había tomado el tema con ligereza, lo ocurrido tras la partida de Yeison marcó un antes y un después en su reacción frente a este tipo de mensajes.

¿Qué comentario generó malestar a Pipe Bueno en redes sociales?

Todo ocurrió en una de las publicaciones que Pipe Bueno compartió para expresar su tristeza y despedirse de su amigo.

Allí, un seguidor dejó un mensaje que decía “Pipe # no más fotos”, haciendo una referencia directa a lo sucedido con Yeison Jiménez, y el comentario, lejos de ser recibido como una broma, fue interpretado como una falta de respeto en medio del duelo que el artista estaba atravesando.

La respuesta de Pipe no tardó en llegar y fue directa, cruda y cargada de indignación, el cantante le contestó al usuario con un mensaje fuerte, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de insinuaciones en un momento tan doloroso.

Su reacción generó una ola inmediata de respuestas, dividiendo opiniones entre quienes entendieron su enojo y quienes consideraron excesiva su forma de reaccionar.

¿Por qué esta situación de Pipe Bueno fue diferente a ocasiones anteriores?

Aunque Pipe Bueno ya había sido relacionado con esta coincidencia en otras oportunidades, siempre había optado por tomarse el tema con humor o simplemente ignorarlo.

Pipe Bueno hizo emotiva despedida a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

Para Pipe, el comentario no solo resultó incómodo, sino que cruzó un límite al no respetar el proceso de duelo, la acumulación de mensajes similares, sumada al impacto emocional de la despedida de su amigo, provocó que el cantante reaccionara desde el cansancio y el dolor, algo que muchos de sus seguidores lograron percibir.

¿Qué ha dicho Pipe Bueno sobre estas coincidencias?

En entrevistas anteriores, el cantante había explicado su postura frente a este tema, dejando claro que no cree en asociaciones de ese tipo.

En una conversación reciente en un pódcast, Pipe se refirió a estos señalamientos con un tono relajado y hasta bromista, asegurando que se trata únicamente de casualidades propias de su carrera artística.

Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso se unen en el escenario en el homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Incluso mencionó que en redes sociales circula un collage donde aparece junto a varias personalidades que ya no están, como Darío Gómez, Vicente Fernández, Legarda, Jota Mario Valencia, Diomedes Díaz y Martín Elías, entre otros.

Para Pipe, estas imágenes solo reflejan los años que lleva en la industria y las múltiples relaciones que ha construido, no una relación causa-efecto como algunos insisten en señalar.