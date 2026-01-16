Reaparece entrevista de Karina García a Yeison Jiménez con confesiones personales

Sale a la luz un fragmento poco conocido de la vida de Yeison Jiménez que hoy vuelve a circular con fuerza en redes sociales y despierta la nostalgia de sus seguidores.

Se trata de una entrevista realizada por Karina García bajo una dinámica ágil y espontánea de “ping pong”, en la que el cantante respondió sin filtros a preguntas personales, revelando detalles sencillos, humanos y muy alejados del lujo que hoy rodea su nombre dentro de la música popular colombiana.

¿Cuánto gastaba Yeison Jiménez antes de convertirse en una estrella?

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Karina García le preguntó cuánto era lo máximo que se había gastado en una sola noche de rumba.

Lejos de cifras escandalosas, Yeison respondió con naturalidad que a sus 25 años su mayor gasto había sido de 350 mil pesos, una cifra que hoy parece modesta frente a los estándares del mundo del entretenimiento.

Incluso, recordó que durante la pandemia sus noches eran mucho más tranquilas y que en una ocasión gastó alrededor de 200 mil pesos compartiendo tragos.

La respuesta generó comentarios positivos entre sus seguidores, quienes resaltaron la coherencia del artista con el discurso de humildad que siempre lo caracterizó y que fue parte fundamental de su conexión con el público.

¿Qué reveló Yeison Jiménez sobre sus gustos y su lado más personal?

La dinámica del “ping pong” también permitió conocer facetas más íntimas del intérprete, al ser consultado sobre sus preferencias, Yeison confesó que siempre le llamaron la atención las mujeres pelinegras, una respuesta sencilla que rápidamente desató reacciones en redes sociales.

Yeison Jiménez contó cuánto llegó a gastar en una noche de rumba durante su juventud y pandemia. Foto | Canal RCN.

Otro momento que no pasó desapercibido fue cuando habló sobre las influenciadoras que consideraba las más lindas del país, y aunque mencionó que eran varias, destacó que Karina García hacía parte de esa lista, comentario que fue tomado con humor y complicidad dentro de la conversación.

La química entre ambos hizo que la entrevista fluyera de manera natural, dejando ver un ambiente cómodo y cercano.

¿Por qué este video de Yeison Jiménez y Karina García ha conmovido nuevamente a sus seguidores?

La reaparición de esta entrevista no solo ha generado comentarios por sus anécdotas, sino porque llega en un momento en el que muchos recuerdan a Yeison Jiménez desde una mirada más emocional.

El video funciona como una cápsula del tiempo que refleja al artista antes del reconocimiento masivo, cuando sus respuestas estaban marcadas por la sencillez y una visión clara de la vida.

La entrevista de Karina García a Yeison Jiménez hoy cobra un nuevo significado para sus seguidores. (Foto Canal RCN)

Para sus seguidores, este contenido reafirma la imagen de un músico auténtico, que nunca necesitó exagerar ni presumir para conectar con la gente.

La entrevista con Karina García se ha convertido, así, en un testimonio valioso de quién era Yeison más allá de los escenarios, consolidando su legado como una figura cercana, real y profundamente humana dentro de la música popular colombiana.