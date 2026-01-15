Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Internautas recuerdan homenaje a Legarda tras tributo a Yeison Jiménez y hablan de “doble moral”

Internautas comparan homenaje a Yeison Jiménez con el de Legarda y señalan “doble moral” por críticas a Luisa Fernanda W en su momento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Internautas comparan homenajes de Yeison y Legarda y señalan sorprendente “doble moral”
Internautas comparan homenajes de Yeison y Legarda y señalan sorprendente “doble moral”. (Foto Canal RCN).

Lo que debía ser una noche de música y despedida para Yeison Jiménez terminó encendiendo un viejo debate en redes sociales: mientras el homenaje en el Movistar Arena fue arropado por el apoyo del público, muchos recordaron el tributo a Fabio Legarda en Medellín y cuestionaron por qué, en su momento, Luisa Fernanda W y su familia fueron blanco de duras críticas.

Artículos relacionados

¿Por qué el homenaje a Yeison Jiménez fue comparado con el de Fabio Legarda?

El pasado miércoles 14 de enero, fanáticos, familiares y colegas dieron el último adiós a Yeison Jiménez en un emotivo homenaje musical en el Movistar Arena de Bogotá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El evento reavivó en redes sociales el recuerdo del homenaje que Luisa Fernanda W y la familia de Fabio Legarda organizaron en Medellín para despedir al joven cantante. Ese tributo, a diferencia del de Yeison, recibió una lluvia de críticas.

Artículos relacionados

Un usuario en redes sociales recordó que la influenciadora paisa fue duramente criticada por organizar un homenaje similar a Legarda. Recriminó que, con el apoyo al tributo de Yeison, quedaba claro que el problema no era el homenaje en sí, sino quién lo organizaba.

“Ustedes son muy doble moral. Nunca olvidaré que a Luisa le cayó el hate más h*ta porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que hacía show con la muerte de él, que cómo podía maquillarse, vestirse de blanca, etc. No era el homenaje, era quien lo hacía”, escribió.

¿Cómo fue el homenaje a Fabio Legarda en Medellín?

Fabio Legarda falleció trágicamente en 2019 en Medellín tras recibir una bala perdida que lo impactó en la cabeza. Al igual que el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá el pasado 14 de enero, Legarda fue recordado con un evento en el que participaron amigos, familiares y fanáticos, y que contó con música en vivo.

Sin embargo, a diferencia del homenaje a Yeison, el evento en honor a Legarda fue duramente criticado por los internautas.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Inquietante sorpresa en la casa de Jhonny Rivera tras homenaje a Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Prometida de Jhonny Rivera halló inquietante panorama en casa tras homenaje a Yeison Jiménez

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera se encontró con un inquietante panorama al regresar a la finca tras homenaje a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería, esta fue la coincidencia

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales esta coincidencia en medio del luto por la pérdida de Yeison Jiménez

Giovanny Ayala responde sin filtros a la hermana de Yeison Jiménez tras llamarlo "oportunista" Yeison Jiménez

Giovanny Ayala responde a hermana de Yeison Jiménez luego de que lo llamara "oportunista"

Luego de que la hermana de Yeison Jiménez lo señalara públicamente como “oportunista”, Giovanny Ayala decidió romper el silencio.

Lo más superlike

La casa de los famosos

¡El juego cambió! Valentino y Alexa usaron sus poderes y así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia

En La casa de los famosos Colombia todo puede pasar y eso quedó demostrado en el último capítulo luego de los resultados de la placa de nominación.

Prima de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta