Internautas recuerdan homenaje a Legarda tras tributo a Yeison Jiménez y hablan de “doble moral”

Lo que debía ser una noche de música y despedida para Yeison Jiménez terminó encendiendo un viejo debate en redes sociales: mientras el homenaje en el Movistar Arena fue arropado por el apoyo del público, muchos recordaron el tributo a Fabio Legarda en Medellín y cuestionaron por qué, en su momento, Luisa Fernanda W y su familia fueron blanco de duras críticas.

¿Por qué el homenaje a Yeison Jiménez fue comparado con el de Fabio Legarda?

El pasado miércoles 14 de enero, fanáticos, familiares y colegas dieron el último adiós a Yeison Jiménez en un emotivo homenaje musical en el Movistar Arena de Bogotá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El evento reavivó en redes sociales el recuerdo del homenaje que Luisa Fernanda W y la familia de Fabio Legarda organizaron en Medellín para despedir al joven cantante. Ese tributo, a diferencia del de Yeison, recibió una lluvia de críticas.

Un usuario en redes sociales recordó que la influenciadora paisa fue duramente criticada por organizar un homenaje similar a Legarda. Recriminó que, con el apoyo al tributo de Yeison, quedaba claro que el problema no era el homenaje en sí, sino quién lo organizaba.

“Ustedes son muy doble moral. Nunca olvidaré que a Luisa le cayó el hate más h*ta porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que hacía show con la muerte de él, que cómo podía maquillarse, vestirse de blanca, etc. No era el homenaje, era quien lo hacía”, escribió.

¿Cómo fue el homenaje a Fabio Legarda en Medellín?

Fabio Legarda falleció trágicamente en 2019 en Medellín tras recibir una bala perdida que lo impactó en la cabeza. Al igual que el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá el pasado 14 de enero, Legarda fue recordado con un evento en el que participaron amigos, familiares y fanáticos, y que contó con música en vivo.

Sin embargo, a diferencia del homenaje a Yeison, el evento en honor a Legarda fue duramente criticado por los internautas.