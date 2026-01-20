La mamá de Blessd reaccionó a la llegada de su nieto, ¡esto fue lo que dijo!

La confirmación del embarazo de la pareja de Blessd generó múltiples reacciones en redes sociales, entre ellas la de la mamá del cantante, quien compartió cómo recibió la noticia y qué significado tiene para su familia.

¿Cómo reveló Blessd que será papá?

Blessd confirmó oficialmente que se convertirá en padre el 19 de enero de 2026. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde el cantante compartió una fotografía junto a su pareja, la influencer Manuela QM.

¡Blessd sorprendió al afirmar que será papá! / (Foto de AFP y Freepik)

En la imagen, el artista aparece de espaldas a la cámara mientras Manuela lo abraza y sostiene una ecografía junto a unos zapatos para bebé. Con esta publicación, Blessd confirmó que la pareja está en la espera de su primer hijo.

La publicación se difundió rápidamente y generó reacciones entre seguidores y usuarios de redes, quienes comentaron el anuncio con múltiples mensajes de felicitación.

¿Qué dijo Blessd sobre su hijo?

Tras hacer pública la noticia, Blessd compartió mensajes directos dirigidos a su hijo, en los que expresó cómo se siente ante la llegada del bebé. En la descripción de su publicación afirmó:

“Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”.

Blessd revela detalles de una nueva etapa en su vida / (Foto de AFP)

Además, en sus historias de Instagram, el artista agradeció a Dios y señaló que se siente ‘pleno’ con la noticia, dejando claro que atraviesa una etapa positiva en su vida personal.

¿Qué dijo la mamá de Blessd sobre el embarazo?

Cristina Londoño es la mamá del cantante colombiano Blessd. Aunque el artista suele mantener su vida familiar en reserva, en varias ocasiones ha compartido imágenes junto a ella y ha mencionado su importancia en su carrera, así como su presencia en momentos relevantes de su vida.

Tras conocerse la noticia del embarazo, Cristina expresó públicamente su reacción con un mensaje dedicado a su hijo, a su nuera y a su futuro nieto. En sus palabras, manifestó que su corazón “late más fuerte que nunca” al saber que será abuela, pues, desde ya, siente un profundo afecto por el bebé que viene en camino.

En camino alegría no me cabe en el alma al saber que pronto llegará mi nieto una nueva bendición para nuestra familia.

En el mensaje también señaló que la llegada de su nieto representa una nueva bendición para la familia y que espera recibirlo con los brazos y el corazón abiertos. Estas declaraciones fueron compartidas por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el apoyo familiar en este nuevo momento para Blessd y su pareja.