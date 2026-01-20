Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

La mamá de Blessd reaccionó a la llegada de su nieto, ¡esto fue lo que dijo!

La mamá de Blessd reaccionó públicamente a la llegada de su primer nieto. Sus palabras no pasaron desapercibidas en redes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Esto dijo la mamá de Blessd tras confirmar que será abuela
La mamá de Blessd dedicó emotivas palabras a su nieto / (Foto de AFP y Freepik)

La confirmación del embarazo de la pareja de Blessd generó múltiples reacciones en redes sociales, entre ellas la de la mamá del cantante, quien compartió cómo recibió la noticia y qué significado tiene para su familia.

Artículos relacionados

¿Cómo reveló Blessd que será papá?

Blessd confirmó oficialmente que se convertirá en padre el 19 de enero de 2026. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde el cantante compartió una fotografía junto a su pareja, la influencer Manuela QM.

¿Cómo reveló Blessd que será papá?
¡Blessd sorprendió al afirmar que será papá! / (Foto de AFP y Freepik)

En la imagen, el artista aparece de espaldas a la cámara mientras Manuela lo abraza y sostiene una ecografía junto a unos zapatos para bebé. Con esta publicación, Blessd confirmó que la pareja está en la espera de su primer hijo.

La publicación se difundió rápidamente y generó reacciones entre seguidores y usuarios de redes, quienes comentaron el anuncio con múltiples mensajes de felicitación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Blessd sobre su hijo?

Tras hacer pública la noticia, Blessd compartió mensajes directos dirigidos a su hijo, en los que expresó cómo se siente ante la llegada del bebé. En la descripción de su publicación afirmó:

“Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”.

¿Qué dijo Blessd sobre su hijo?
Blessd revela detalles de una nueva etapa en su vida / (Foto de AFP)

Además, en sus historias de Instagram, el artista agradeció a Dios y señaló que se siente ‘pleno’ con la noticia, dejando claro que atraviesa una etapa positiva en su vida personal.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la mamá de Blessd sobre el embarazo?

Cristina Londoño es la mamá del cantante colombiano Blessd. Aunque el artista suele mantener su vida familiar en reserva, en varias ocasiones ha compartido imágenes junto a ella y ha mencionado su importancia en su carrera, así como su presencia en momentos relevantes de su vida.

Tras conocerse la noticia del embarazo, Cristina expresó públicamente su reacción con un mensaje dedicado a su hijo, a su nuera y a su futuro nieto. En sus palabras, manifestó que su corazón “late más fuerte que nunca” al saber que será abuela, pues, desde ya, siente un profundo afecto por el bebé que viene en camino.

En camino alegría no me cabe en el alma al saber que pronto llegará mi nieto una nueva bendición para nuestra familia.

En el mensaje también señaló que la llegada de su nieto representa una nueva bendición para la familia y que espera recibirlo con los brazos y el corazón abiertos. Estas declaraciones fueron compartidas por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el apoyo familiar en este nuevo momento para Blessd y su pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Paola Jara y yeison jimenez Paola Jara

Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La artista Paola Jara dedicó un contundente mensaje a quienes la han juzgado por su homenaje a Yeison Jiménez.

Jessi Uribe se pronunció tras señalamientos Jessi Uribe

Jessi Uribe volvió a pronunciarse tras polémica sobre Yeison Jiménez y dejó reveladoras fotos

Jessi Uribe publicó nuevas imágenes del homenaje a Yeison Jiménez tras la reciente polémica por falsos señalamientos en su contra.

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá el 8 de abril de 2026, tras agotar entradas en el Movistar Arena

Lo más superlike

Greeicy Rendón habló del valor de agradecer. Greeicy

Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales y de paso mostró tiernas postales de su hijo Kai.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?