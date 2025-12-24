Karol G aterrizó en Quibdó y sorprendió con una jornada social junto a niños del Chocó

Karol G volvió a captar la atención en redes sociales tras ser vista en Quibdó, capital del departamento del Chocó.

La presencia de la artista en esta región del país generó expectativa entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse por el motivo de su visita y las actividades que desarrollaría durante su estadía.

¿Qué actividad realizaría Karol G en Quibdó?

De acuerdo con diversas publicaciones, la cantante llegó al territorio chocoano en un vuelo privado y fue recibida en medio de un fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad.

Aun así, su llegada no pasó desapercibida, pues varias personas se acercaron para saludarla, mientras circulaban imágenes y videos del momento en varias plataformas digitales.

La intérprete de Mañana será bonito apareció con un atuendo casual, acompañada por un grupo de personas que la asistían durante el desplazamiento.

La presencia de ‘la bichota’ en la zona llamó la atención no solo por tratarse de una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel internacional, sino también por el contexto social del departamento.

Karol G realizó una acción social en Quibdó como parte del trabajo de su Fundación Con Cora.(Foto: AFP)

La visita de Karol G a Quibdó estuvo relacionada con actividades de carácter social a través de su Fundación Con Cora.

La artista ya ha desarrollado iniciativas similares en otras regiones del país, especialmente durante temporadas de fin de año, enfocadas en el acompañamiento y apoyo a comunidades vulnerables.

¿Cómo ha sido el trabajo social de Karol G en Colombia?

En esta ocasión, se indicó que Karol G tendría como propósito entregar obsequios a niños de la ciudad.

Durante 2025, su Fundación ha ampliado su presencia en diferentes regiones del país con proyectos enfocados en educación, equidad de género y acompañamiento a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La llegada de Karol G a Quibdó se suma así a una serie de acciones que han marcado su participación en iniciativas sociales a lo largo del país como su Con Cora Tour:

“Encontrar formas de acompañarlas desde nuestro compromiso con la educación, el cierre de brechas de género y el bienestar de sus comunidades”, dice textualmente el comunicado de la fundación de Karol G.