Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dividieron opiniones tras mostrarse muy románticos bailando

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron un momento de descanso junto a sus familiares, pero un video bailando al borde de una piscina terminó dividiendo opiniones entre sus seguidores.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué mostró Pipe Bueno y Luisa Fernanda W que dividió opiniones?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por un video que llamó la atención de sus seguidores.

El video fue publicado por Pipe Bueno en su cuenta de Instagram donde suma millones de seguidores y muestra a la pareja bailando al borde de una piscina donde Luisa Fernanda luce un enterizo negro, mientras él con un traje completamente blanco.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Más allá del emotivo momento que dejó en evidencia lo enamorados que están, Pipe Bueno decidió acompañar el video con una canción de su propia autoría, un reciente lanzamiento que marca una nueva etapa en su carrera musical y que apuesta por el ritmo de la música regional mexicana.

El detalle del video de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno que provocó una ola de comentarios negativos. (Foto: Canal RCN)

Como suele ocurrir con las publicaciones de ambos, el video acumuló en pocas horas miles de “me gusta” y cientos de comentarios.

Algunos usuarios no dudaron en elogiar la relación, sin embargo, también aparecieron críticas.

¿Por qué el video de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno generó críticas?

Parte de los comentarios se enfocaron en el cabello de Luisa Fernanda W. Hace algunos meses, la influencer mostró que dejó atrás su característico cabello negro para apostar por un tono cobrizo claro.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro causó sensación al hacer llorar desconsolado al bebé de Aida Victoria Merlano y así reaccionó

Aunque gran parte de su fanaticada elogió el cambio y aseguró que le queda muy bien, desde hace un tiempo algunos seguidores han expresado que su cabello no luce saludable, sino maltratado. En esta ocasión, esas opiniones volvieron a hacerse notar en los comentarios.

El detalle del video de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno que provocó una ola de comentarios negativos. (Foto: Canal AFP)

Por otra parte, Pipe Bueno recibió cientos de comentarios en los que muchos de sus seguidores expresaron descontento por la nueva canción de Pipe Bueno, en la que su voz fue la protagonista de esta división.

“La voz de Pipe es para canciones buenas y hermosas, con esta me quedé sin palabras” o “¿Soy a la única a la que no le gusta?” fueron algunos de los comentarios.