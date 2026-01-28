Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G, Arcángel y Ryan Castro sorprendieron cantando en un barrio de Medellín

Karol G, Arcángel y Ryan Castro sorprendieron a los habitantes de Pedregal al cantar junto a ellos en la calle.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karol G, Arcángel y Ryan Castro cantaron de manera espontánea en el barrio Pedregal, en Medellín.
Karol G, Arcángel y Ryan Castro cantaron de manera espontánea en el barrio Pedregal, en Medellín. Foto AFP/ladys Vega/KEVIN WINTER/Ethan Miller

Karol G, Arcángel y Ryan Castro sorprendieron a sus seguidores al aparecer cantando y celebrando en plena calle del barrio Pedregal en la ciudad de Medellín, desatando una ola de emoción que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Medellín, una vez más, fue testigo de cómo la música urbana puede romper barreras y devolverle protagonismo a los barrios que vieron nacer a sus exponentes.

¿Cómo ocurrió el encuentro de Karol G, Arcángel y Ryan Castro en el barrio Pedregal?

El escenario fue nada menos que el barrio donde creció Ryan Castro, un lugar que forma parte esencial de su historia personal y artística, acompañado por Karol G y Arcángel, el cantante decidió regresar a sus raíces para compartir un momento fuera de los escenarios tradicionales.

Vecinos y seguidores grabaron videos del momento, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.
Vecinos y seguidores grabaron videos del momento, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Foto/AFP: Amy Sussman

La presencia de los artistas corrió como pólvora entre los vecinos, quienes no dudaron en salir de sus casas para presenciar lo que estaba ocurriendo.

Sin tarimas ni luces sofisticadas, bastaron un parlante, sus voces y la cercanía con el público para que la calle se transformara en una verdadera fiesta en la que los asistentes grabaron cada instante con sus celulares, conscientes de que estaban viviendo algo irrepetible.

¿Qué momentos junto a Karol G, Arcángel y Ryan Castro desataron euforia entre los asistentes?

Durante la celebración, los artistas interpretaron algunos de los temas más representativos de sus carreras, Karol G aportó su energía arrolladora, Arcángel sumó su trayectoria y presencia icónica, mientras Ryan Castro se mostraba visiblemente emocionado por compartir ese instante con su barrio.

El encuentro se dio en el barrio donde creció Ryan Castro, convirtiendo la noche en una celebración inesperada.
El encuentro se dio en el barrio donde creció Ryan Castro, convirtiendo la noche en una celebración inesperada. (Foto Mireya Acierto/AFP)

Risas, bailes improvisados y abrazos formaron parte de una escena que reflejó el lado más humano de los artistas, alejados del protocolo de los grandes eventos, y dejándose llevar por la esencia de las calles de la ciudad de Medellín.

¿Por qué los videos de Karol G, Arcángel y Ryan Castro en el barrio Pedregal se volvieron virales en redes sociales?

Las imágenes no tardaron en llegar a TikTok, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios replicaron los videos y comentaron la cercanía de los cantantes con su público.

Muchos destacaron el gesto de regresar a los orígenes y compartir con la gente sin filtros ni excesos y otros resaltaron la química entre los artistas y la manera en que lograron convertir una noche cualquiera en Medellín en una celebración inolvidable.

