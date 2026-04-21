Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Kapo puso a bailar al público! Se trata de "Bombón", su más reciente tema de dancehall

Kapo sorprendió al público con el reciente lanzamiento de "Bombón", ya que se trata de un género que no es representativo de él, el dancehall.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
"Bombon" es el nombre de la nueva canción de Kapo
¡Kapo puso a bailar al público! Se trata de "Bombón", su más reciente tema de dancehall (Foto de AFP/Giorgio Viera)

La música urbana colombiana sigue evolucionando, y Kapo es prueba de ello. Con éxitos recientes y el lanzamiento de “Bombón”, el artista se sigue consolidando como una de las figuras más destacadas del momento.

Artículos relacionados

¿Quién es Kapo?

Kapo es un cantante vallecaucano de 27 años, quien actualmente es considerado como uno de los talentos más importantes del país. El éxito de Kapo se consolidó en el 2024 gracias a éxitos como “OHNANA” y “Uwuaie”, logrando, además, reconocimiento internacional.

Kapo, un artista reconocido a nivel mundial
Kapo es consolidado como uno de los artistas más importantes de Colombia actualmente (Foto Prensa Canal RCN)

Recientemente, Kapo fue invitado a un show de Peso Pluma en Dallas, Texas, demostrando así su influencia en la música actualmente; además tiene colaboraciones con artistas de alta talla como Feid, Myke Towers, Yandel, Rels B, Manuel Turizo, Ryan Castro y muchos más.

En algunas entrevistas, Kapo ha confesado que trabajó duro para poder llegar a dónde se encuentra actualmente, haciendo cosas como vender su moto para financiar su primer video musical.

Artículos relacionados

¿Cuándo fue el lanzamiento de “Bombón” la nueva canción de Kapo?

El lanzamiento del nuevo sencillo de Kapo fue el 16 de abril del 2026 a través de todas las plataformas digitales. La presentación de la canción estuvo acompañada de su video oficial, dónde se ve a Kapo disfrutando una cena elegante, donde pone a bailar a todas los asistentes al ritmo de la canción.

¿Cuál es el género que canta Kapo?

Los géneros principales en los que se ha desenvuelto Kapo en su carrera son el Afrobeat latino y el reguetón; sin embargo, en su nueva canción “Bómbon”, Kapo le apostó a un ritmo más movido: el dancehall, un género originario de Jamaica y derivado del reggae que representa una cultura urbana de baile enfocado en la fiesta.

De hecho, el impacto del nuevo sencillo de Kapo fue tan masivo que unos de los pioneros y leyendas del dancehall, Lion Fiah, comentó: “DANCEHALL en una de las publicaciones que realizó Kapo a través de su cuenta de Instagram anunciando su canción, como muestra de apoyo.

Artículos relacionados

¿”Bombón” hará parte del setlist del concierto de Kapo en Bogotá?

Muchos de los seguidores de Kapo han especulado que “Bombón” hará parte de las canciones que Kapo cantará en su próximo concierto en Bogotá, “Por si alguien nos escucha”, el cual será llevado a cabo el 10 de mayo del 2026 en el Movistar Arena y estará a cargo de Páramo Presenta y MegaLive de RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO

Feid se mostró afectado en concierto y redes lo relacionan con su ruptura con Karol G generando todo tipo de reacciones

¡Duelo en la música! Falleció reconocido en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?

La música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de famoso artista y la noticia se confirmó con dolorosa fotografía.

Luis Alfonso captó suceso en el cielo en video Yeison Jiménez

Luis Alfonso captó curioso suceso en el cielo y fans lo relacionan con Yeison Jiménez

Luis Alfonso grabó curioso suceso en el cielo durante grabación de video y fans lo catalogan como una señal divina.

Lo más superlike

Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda Daniela Ospina

Daniela Ospina revela por qué su hija Salomé la llevó al altar y conmueve en redes

Daniela Ospina explicó por qué su hija Salomé fue quien la llevó al altar en su boda generando emoción en redes

Isa Flow habló de la participación de Karina García. Karina García

Hija de Karina García tuvo inesperada reacción al juicio de La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?