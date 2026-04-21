¡Kapo puso a bailar al público! Se trata de "Bombón", su más reciente tema de dancehall

La música urbana colombiana sigue evolucionando, y Kapo es prueba de ello. Con éxitos recientes y el lanzamiento de “Bombón”, el artista se sigue consolidando como una de las figuras más destacadas del momento.

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¿Quién es Kapo?

Kapo es un cantante vallecaucano de 27 años, quien actualmente es considerado como uno de los talentos más importantes del país. El éxito de Kapo se consolidó en el 2024 gracias a éxitos como “OHNANA” y “Uwuaie”, logrando, además, reconocimiento internacional.

Kapo es consolidado como uno de los artistas más importantes de Colombia actualmente (Foto Prensa Canal RCN)

Recientemente, Kapo fue invitado a un show de Peso Pluma en Dallas, Texas, demostrando así su influencia en la música actualmente; además tiene colaboraciones con artistas de alta talla como Feid, Myke Towers, Yandel, Rels B, Manuel Turizo, Ryan Castro y muchos más.

En algunas entrevistas, Kapo ha confesado que trabajó duro para poder llegar a dónde se encuentra actualmente, haciendo cosas como vender su moto para financiar su primer video musical.

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¿Cuándo fue el lanzamiento de “Bombón” la nueva canción de Kapo?

El lanzamiento del nuevo sencillo de Kapo fue el 16 de abril del 2026 a través de todas las plataformas digitales. La presentación de la canción estuvo acompañada de su video oficial, dónde se ve a Kapo disfrutando una cena elegante, donde pone a bailar a todas los asistentes al ritmo de la canción.

¿Cuál es el género que canta Kapo?

Los géneros principales en los que se ha desenvuelto Kapo en su carrera son el Afrobeat latino y el reguetón; sin embargo, en su nueva canción “Bómbon”, Kapo le apostó a un ritmo más movido: el dancehall, un género originario de Jamaica y derivado del reggae que representa una cultura urbana de baile enfocado en la fiesta.

De hecho, el impacto del nuevo sencillo de Kapo fue tan masivo que unos de los pioneros y leyendas del dancehall, Lion Fiah, comentó: “DANCEHALL” en una de las publicaciones que realizó Kapo a través de su cuenta de Instagram anunciando su canción, como muestra de apoyo.

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¿”Bombón” hará parte del setlist del concierto de Kapo en Bogotá?

Muchos de los seguidores de Kapo han especulado que “Bombón” hará parte de las canciones que Kapo cantará en su próximo concierto en Bogotá, “Por si alguien nos escucha”, el cual será llevado a cabo el 10 de mayo del 2026 en el Movistar Arena y estará a cargo de Páramo Presenta y MegaLive de RCN.