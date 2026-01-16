Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera pide respeto tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante pidió frenar la especulación y el odio en redes, invitando a recordar a Yeison Jiménez desde el respeto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jhonny Rivera reaccionó a los contenidos que circulan en redes tras la muerte de Yeison Jiménez.
Foto AFP/ JUAN MABROMATA/Canal RCN

En medio de homenajes, recuerdos y mensajes de admiración, también han comenzado a circular contenidos cargados de especulación, teorías sin fundamento y posturas enfrentadas que, para varios artistas del género popular, no aportan al verdadero sentido de la memoria del cantante.

Uno de ellos fue Jhonny Rivera, quien decidió alzar la voz y compartir una reflexión dirigida a sus seguidores y al público en general.

¿Por qué preocupa el rumbo que han tomado las redes tras la partida de Yeison Jiménez?

Jhonny Rivera señaló que ha notado cómo muchas publicaciones relacionadas con Yeison Jiménez se han alejado del homenaje sincero para dar paso a discursos cargados de sospechas, comentarios negativos y teorías que solo alimentan la confusión.

Para el artista, este tipo de contenidos no solo desinforman, sino que terminan afectando la memoria de quien fue un referente importante de la música popular colombiana.

En su mensaje, hizo énfasis en que el país ya atraviesa una fuerte polarización social y política, por lo que considera injusto utilizar una pérdida tan dolorosa para seguir generando discusiones basadas en el odio o en la confrontación entre fanáticos.

Según su postura, el duelo colectivo debería ser un espacio para la unión, la empatía y el reconocimiento del legado musical y humano que dejó Yeison.

¿Cuál fue el llamado de Jhonny Rivera a sus seguidores?

El cantante invitó a recordar a Yeison Jiménez desde el respeto, la gratitud y la admiración, y propuso que los homenajes se enfoquen en su música, en su historia de superación y en el impacto que tuvo dentro y fuera de los escenarios, sin necesidad de alimentar “malas energías” que terminan enturbiando el recuerdo del artista.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 / (Foto del Canal RCN)

Jhonny Rivera destacó que la música popular ha sido construida desde historias reales, esfuerzo y cercanía con la gente, valores que, según él, Yeison representó a lo largo de su carrera.

Por ello, insistió en que su memoria merece ser honrada desde el cariño y no desde la especulación, su mensaje buscó bajar el tono de los debates y recordar que detrás de la figura pública hay familias, equipos de trabajo y personas que también están atravesando un duelo profundo.

¿Cómo ha impactado esta tragedia a la industria musical colombiana?

El fallecimiento de Yeison Jiménez ha sido catalogado por varios artistas como una de las pérdidas más duras para la industria musical en los últimos años.

Jhonny Rivera afirmó que el impacto ha sido aún mayor por la forma en la que ocurrió el accidente y porque no solo se perdió la vida del cantante, sino también la de miembros de su equipo de trabajo.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Así quedó el tatuaje que fan de Yeison Jiménez se hizo en su nombre. Foto | Canal RCN.

En señal de respeto, Jhonny Rivera reveló que, al igual que otros colegas, decidió poner en pausa lanzamientos, presentaciones y actividades promocionales, para él, este no es un momento adecuado para celebrar ni para hacer ruido mediático, sino para guardar silencio y acompañar el dolor colectivo que atraviesa la música colombiana.

En medio del ruido digital, el mensaje de Jhonny Rivera se convierte en una invitación a transformar el dolor en memoria respetuosa y a permitir que el legado de Yeison Jiménez permanezca intacto, lejos de la controversia y cerca del corazón de quienes lo admiraron.

