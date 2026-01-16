Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia hicieron inesperada confesión: "pasábamos hambre"

Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendieron al contar cómo vivieron la falta de comida dentro del programa.

Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia recuerdan.
Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia recuerdan su paso por el reality. (Foto Canal RCN)

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Fernando "El Flaco" Solórzano y José Rodríguez, vivieron un encuentro en el que hablaron de su paso por el reality.

El Flaco Solórzano y José Rodríguez hablan sobre la comida.
El Flaco Solórzano y José Rodríguez se encuentran y hablan de su paso por La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿Qué recordaron Fernando “El Flaco” Solórzano y José Rodríguez de su paso por La casa de los famosos Colombia?

José y Fernando compartieron una cena mientras recordaban cuando en el programa les tocó medirse con las comidas o cuando no había mucho para comer.

Ambos hicieron parte de la segunda temporada del programa y vivieron varios momentos en los que el mercado no alcanzaba para todos los días o en los que los compañeros que entraban a la despensa no escogían alimentos tan variados, por lo que no tenían muchas opciones para elegir.

"Cuando pasábamos hambre en la casa", expresó José Rodríguez en su publicación.

¿José Rodríguez y Yaya Muñoz terminaron su relación sentimental?

José salió del reality con una relación sentimental con la presentadora Yaya Muñóz. Sin embargo, el vínculo se rompió antes de la navidad del 2025, según confirmó la misma Yaya en el programa de DimeloKing.

Muñoz disipó los rumores y le dio fin a las especulaciones, asegurando que su noviazgo con José Rodríguez se había terminado por mutuo acuerdo y sin escándalos.

Por parte de Fernando, se comprometió con la actriz y actual participante de La casa de los famosos Colombia 3, Lorena Altamirano.

La pareja decidió unir sus caminos para siempre en un viaje a Europa y planean casarse este año, una vez termine la participación de Lorena en el programa.

Mientras los exparticipantes comparten sus vivencias, la tercera temporada del programa sigue generando expectativa.

Lorena Altamirano, pareja de Fernando, se encuentra en la placa de nominados y será el público quien decida su permanencia.

¿De qué se trata la prueba de beneficio o castigo en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, este viernes 16 de enero los famosos tendrán la prueba de beneficio o castigo.

La dinámica enfrentará a la habitación Calma contra la habitación Tormenta y el reto consiste en llevar un globo con una raqueta hasta una jaula sin que el globo se escape.

El equipo que logre mayor cantidad de globos será el que se lleve el beneficio, un punto clave para la convivencia.

Anoche también se vivieron cambios importantes en la placa de nominados.

Alexa Torrex usó el intercambio que tenía y decidió sacar a Marilyn Patiño para meter en su lugar a Valentino Lázaro.

Posteriormente, Valentino recibió de Alexa un cofre con un poder de intercambio y lo utilizó para sacar a la Beba de la placa, ingresando en su lugar a Tebi Bernal.

Estos movimientos sorprendieron a los habitantes y generaron nuevas tensiones dentro de la casa.

El Flaco Solórzano y José Rodríguez hicieron parte.
El Flaco Solórzano y José Rodríguez hicieron parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
