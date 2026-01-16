Pipe Bueno hace llorar a fans de Yeison Jiménez tras publicar inédito video suyo

El cantante Pipe Bueno era uno de los grandes amigos que le dejó la música a Yeison Jiménez y así lo ha venido demostrando el antioqueño tras la partida del caldense.

¿Cuál fue el recuerdo que Pipe Bueno compartió junto a Yeison Jiménez?

Pipe Bueno se ha dejado ver bastante afectado tras la muerte de su colega y más por la forma en que se enteró, ya que fue uno de los primeros en recibir el reporte del accidente aéreo.

El intérprete de "Me recordarás" ha estado exteriorizando su dolor y tristeza a través de sus redes sociales en donde ha compartido recuerdos junto a Yeison Jiménez.

Precisamente, Pipe decidió desempolvar un recuerdo de cuando grabaron "Guaro RMX" en 2021, con casi toda la nómina pesada y las leyendas del género popular.

En el video se observa a Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Luis Alberto Posada, Darío Gómez, Alzate, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete y Jhon Álex Castaño y el mexicano Carín León.

Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez.

El detrás de cámaras de "Guaro RMX" que compartió Pipe Bueno

Pipe Bueno compartió a través de su cuenta de TikTok un video inédito de lo que fue la grabación de "Guaro RMX" uno de los himnos de la música popular.

Esta canción que tiene casi 200 millones de reproducciones en YouTube reunió a los grandes exponentes del género y a leyendas como Darío Gómez, antes de su fallecimiento en 2022.

El clip que compartió Pipe Bueno dejó ver el momento cuando grababan la parte de Yeison Jiménez en la canción, allí el caldense se ve luciendo un traje de color gris, camisa negra, una cadena y zapatos oscuros.

En el video se observa el gran ambiente que se vivía durante estas grabaciones en donde las risas y complicidad eran protagonistas.

Como era de esperarse este video de Pipe Bueno ha conmovido a los fanáticos de Yeison Jiménez, quienes han expresado la gran nostalgia y hasta lágrimas que les sacó ver al artista junto a sus colegas.

Asimismo, Pipe fue directo al asegurar que el legado de Yeison siempre vivirá en su música y que todos sus colegas siempre le rendirán homenaje.