Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pipe Bueno hace llorar a fans de Yeison Jiménez tras publicar inédito video suyo

Pipe Bueno desempolvó un emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez durante la grabación de "Guaro RMX".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez
Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

El cantante Pipe Bueno era uno de los grandes amigos que le dejó la música a Yeison Jiménez y así lo ha venido demostrando el antioqueño tras la partida del caldense.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el recuerdo que Pipe Bueno compartió junto a Yeison Jiménez?

Pipe Bueno se ha dejado ver bastante afectado tras la muerte de su colega y más por la forma en que se enteró, ya que fue uno de los primeros en recibir el reporte del accidente aéreo.

El intérprete de "Me recordarás" ha estado exteriorizando su dolor y tristeza a través de sus redes sociales en donde ha compartido recuerdos junto a Yeison Jiménez.

Precisamente, Pipe decidió desempolvar un recuerdo de cuando grabaron "Guaro RMX" en 2021, con casi toda la nómina pesada y las leyendas del género popular.

En el video se observa a Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Luis Alberto Posada, Darío Gómez, Alzate, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete y Jhon Álex Castaño y el mexicano Carín León.

Pipe Bueno expresó su molestia tras un comentario que surgió luego del fallecimiento de Yeison Jiménez.
Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

El detrás de cámaras de "Guaro RMX" que compartió Pipe Bueno

Pipe Bueno compartió a través de su cuenta de TikTok un video inédito de lo que fue la grabación de "Guaro RMX" uno de los himnos de la música popular.

Esta canción que tiene casi 200 millones de reproducciones en YouTube reunió a los grandes exponentes del género y a leyendas como Darío Gómez, antes de su fallecimiento en 2022.

El clip que compartió Pipe Bueno dejó ver el momento cuando grababan la parte de Yeison Jiménez en la canción, allí el caldense se ve luciendo un traje de color gris, camisa negra, una cadena y zapatos oscuros.

En el video se observa el gran ambiente que se vivía durante estas grabaciones en donde las risas y complicidad eran protagonistas.

Como era de esperarse este video de Pipe Bueno ha conmovido a los fanáticos de Yeison Jiménez, quienes han expresado la gran nostalgia y hasta lágrimas que les sacó ver al artista junto a sus colegas.

Asimismo, Pipe fue directo al asegurar que el legado de Yeison siempre vivirá en su música y que todos sus colegas siempre le rendirán homenaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Los fanáticos de Yeison Jiménez han revelado lo mucho que se conmovieron con la publicación.

Un recuerdo de Yeison Jiménez volvió a salir a la luz: la frase que marcó su camino y su fe. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y la frase que marcó su vida: “vas a ser muy grande”

En un recuerdo de entrevistas pasadas, Yeison Jiménez habló de un retiro espiritual y una frase que lo acompañó durante años.

Jhonny Rivera reaccionó a los contenidos que circulan en redes tras la muerte de Yeison Jiménez. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera pide respeto tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante pidió frenar la especulación y el odio en redes, invitando a recordar a Yeison Jiménez desde el respeto.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez reveló video jamás visto con Yeison Jiménez tras su muerte: "cómo olvidar este día"

En medio de la polémica con Giovanny Ayala, Ciro Quiñonez sacó a la luz emotivo video junto al fallecido cantante Yeison Jiménez.

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos