Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhon Álex Castaño habló del gesto especial que prepararon para el homenaje a Yeison Jiménez

Jhon Álex Castaño y más artistas de la música popular preparan una canción en homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Jhon Alex Castaño y amigos de Yeison Jiménez le dan su despedida
Jhon Alex Castaño y amigos de Yeison Jiménez preparan destalles de despedida / (Fotos del Canal RCN)

La música popular colombiana vivirá un encuentro especial en Bogotá con un evento dedicado a recordar el legado de Yeison Jiménez. Colegas y amigos del cantante han revelado detalles acerca de la sorpresa que organizaron en conmemoración al artista.

Artículos relacionados

¿Cómo se organizó la canción para Yeison Jiménez?

La canción que será presentada como homenaje surgió a partir de la iniciativa de varios artistas cercanos a Yeison. Jhon Álex Castaño explicó que el proceso se realizó con grabaciones hechas desde distintas ciudades del país. Cada intérprete trabajó su parte de forma remota, utilizando recursos propios para aportar a la producción.

Según lo destacó, el objetivo fue construir un mensaje que demostrara el vínculo artístico que los unió con Jiménez. La grabación del video también se llevó a cabo con dispositivos móviles, como una forma de facilitar la participación de todos los involucrados.

¿Cómo se organizó la canción para Yeison Jiménez?
Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Aunque no se ha confirmado una lista oficial de participantes, se presume la presencia de varios exponentes reconocidos del género popular como: Jessi Uribe, Luis Alfonso, Pipe Bueno, artistas que compartieron escenarios y proyectos con Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Qué detalles prepararon para Yeison Jiménez?

El homenaje en el Movistar Arena también incluirá la interpretación de varios temas que hacen parte del repertorio de Yeison Jiménez. Jhon Álex Castaño explicó que a cada artista se le asignó un tema específico.

En su caso, destacó que le pidieron interpretar ‘Amanecí contento’, una canción que tiene un significado especial dentro de su relación artística con Jiménez.

¿Qué detalles prepararon para Yeison Jiménez?
Así se desarrollará el homenaje para Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Según contó Castaño, Yeison fue el compositor de ese tema y la letra representó el pago que recibió por haber grabado una canción juntos, tiempo atrás. Por esa razón, consideró que interpretarla en el homenaje tiene un valor simbólico dentro del evento.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Jhon Alex Castaño sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Jhon Álex Castaño se ha referido en varias ocasiones al fallecimiento de Yeison Jiménez, dejando ver el impacto que la noticia tuvo en lo personal y en lo profesional. El cantante fue uno de los artistas que reaccionó poco tiempo después de conocerse la noticia.

“Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”.

Con esta frase, el artista hizo referencia a los años de amistad y al proceso que vivieron juntos dentro de la música popular, desde los primeros pasos de Jiménez hasta su consolidación en el género.

Posteriormente, se mostró en distintos espacios públicos y presentaciones interpretando canciones del repertorio de Yeison Jiménez. En algunos videos difundidos en redes sociales, se le ve cantando ‘Aventurero’, uno de los temas más representativos del artista fallecido.


Hasta el momento, Castaño no ha dado declaraciones extensas sobre su situación personal, pero sí ha participado activamente en homenajes y actos musicales para recordar a Jiménez, enfocando sus mensajes en la amistad, el respeto y el legado musical que dejó dentro de la música popular colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin sorprendió al rendir homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

J Balvin detuvo su show en Puerto Gaitán y rindió homenaje a Yeison Jiménez: “estás con nosotros”

J Balvin sorprendió al rendir homenaje a Yeison Jiménez, con un mensaje y una interpretación que marcaron su concierto.

Bruno Mars sorprende con el lanzamiento de “I just might” Talento internacional

Bruno Mars sorprende con el lanzamiento de “I just might”, su nuevo sencillo y video musical

El cantante Bruno Mars presenta I Just Might, primer sencillo de The Romantic, marcando su regreso solista tras varios años.

Amaia Montero sorprende a sus seguidores con una reaparición que transmite calma y bienestar. Talento internacional

Así fue el primer ensayo de La Oreja de Van Gogh

Un video de ensayo publicado por La Oreja de Van Gogh se viralizó y abrió debate sobre la voz de Amaia Montero previo a su gira.

Lo más superlike

Karina García habló sobre Alejandro Estrada La casa de los famosos

Karina García sorprende al enviarle un mensaje inesperado a Alejandro Estrada: “eres divino”

Karina García habló sobre Alejandro Estrada y reveló sus opiniones sobre el participante de La casa de los famosos 3.

La Toxi Costeña da un paso importante en su carrera La toxi costeña

La Toxi Costeña da un paso importante en su carrera, ¿de qué se trata?

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27