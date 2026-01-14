Jhon Álex Castaño habló del gesto especial que prepararon para el homenaje a Yeison Jiménez

La música popular colombiana vivirá un encuentro especial en Bogotá con un evento dedicado a recordar el legado de Yeison Jiménez. Colegas y amigos del cantante han revelado detalles acerca de la sorpresa que organizaron en conmemoración al artista.

¿Cómo se organizó la canción para Yeison Jiménez?

La canción que será presentada como homenaje surgió a partir de la iniciativa de varios artistas cercanos a Yeison. Jhon Álex Castaño explicó que el proceso se realizó con grabaciones hechas desde distintas ciudades del país. Cada intérprete trabajó su parte de forma remota, utilizando recursos propios para aportar a la producción.

Según lo destacó, el objetivo fue construir un mensaje que demostrara el vínculo artístico que los unió con Jiménez. La grabación del video también se llevó a cabo con dispositivos móviles, como una forma de facilitar la participación de todos los involucrados.

Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Aunque no se ha confirmado una lista oficial de participantes, se presume la presencia de varios exponentes reconocidos del género popular como: Jessi Uribe, Luis Alfonso, Pipe Bueno, artistas que compartieron escenarios y proyectos con Yeison Jiménez.

¿Qué detalles prepararon para Yeison Jiménez?

El homenaje en el Movistar Arena también incluirá la interpretación de varios temas que hacen parte del repertorio de Yeison Jiménez. Jhon Álex Castaño explicó que a cada artista se le asignó un tema específico.

En su caso, destacó que le pidieron interpretar ‘Amanecí contento’, una canción que tiene un significado especial dentro de su relación artística con Jiménez.

Así se desarrollará el homenaje para Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Según contó Castaño, Yeison fue el compositor de ese tema y la letra representó el pago que recibió por haber grabado una canción juntos, tiempo atrás. Por esa razón, consideró que interpretarla en el homenaje tiene un valor simbólico dentro del evento.

¿Qué ha dicho Jhon Alex Castaño sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Jhon Álex Castaño se ha referido en varias ocasiones al fallecimiento de Yeison Jiménez, dejando ver el impacto que la noticia tuvo en lo personal y en lo profesional. El cantante fue uno de los artistas que reaccionó poco tiempo después de conocerse la noticia.

“Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”.

Con esta frase, el artista hizo referencia a los años de amistad y al proceso que vivieron juntos dentro de la música popular, desde los primeros pasos de Jiménez hasta su consolidación en el género.

Posteriormente, se mostró en distintos espacios públicos y presentaciones interpretando canciones del repertorio de Yeison Jiménez. En algunos videos difundidos en redes sociales, se le ve cantando ‘Aventurero’, uno de los temas más representativos del artista fallecido.



Hasta el momento, Castaño no ha dado declaraciones extensas sobre su situación personal, pero sí ha participado activamente en homenajes y actos musicales para recordar a Jiménez, enfocando sus mensajes en la amistad, el respeto y el legado musical que dejó dentro de la música popular colombiana.