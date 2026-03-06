Tras 10 años y una larga trayectoria en la música, Hebert Vargas anunció su regreso con un su nuevo disco “El Bohemio”

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¿Quién es Hebert Vargas?

Hebert José Vargas es un cantante y compositor de música vallenata nacido el 01 de enero de 1971. A lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes y destacadas del género.

Hebert se lanzó a la fama a finales de los años 90 y principios de los 2000 cuando hizo parte de varias agrupaciones vallenatas como “Los Hemanos Zuleta”, e incluso, “Los Gigantes del Vallenato”. Después de formar parte de estos grupos se apropió de su carrera como solista, destacándose por su estilo característico que incluye el vallenato romántico, las letras sentimentales y las canciones de despecho.

Hebert Vargas es uno de los cantantes de vallenato más reconocidos en Colombia (Foto de AFP/Luis ACOSTA)

El cantante valduparense ha hecho varias colaboraciones junto a artistas que también son destacados en el género, entre los que se encuentran: Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Nelson Velásquez, Pipe Bueno, entre otros.

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¿De qué se trata “BOHEMIO”, el nuevo álbum de Hebert Vargas?

El 29 de mayo del 2026, Hebert Vargas sorprendió a sus seguidores al anunciar un álbum que contenía, nada más y nada menos, que 20 canciones. “BOHEMIO” es un disco dedicado a aquellos sentimientos que casi todas las personas han experimentado: el amor, la decepción, el arrepentimiento, la nostalgia, entre otras.

El álbum nace desde una mirada profunda y emocional, como un género como el vallenato suele hacer. Además, Hebert Vargas ha mencionado que “BOHEMIO” es un proyecto que significa mucho para él, ya que narra sus vivencias:

Es una parte de mi vida hecha música, recuerdos, historias y sentimientos que nacieron desde el alma (…) Espero que lo sientan tan suyo, como yo lo sentí al cantarlo

Este nuevo proyecto reúne a algunos otros artistas importantes del vallenato; algunos de ellos son: Wilfran Castillo, Alberto “Tico” Mercado, Dago Orozco, Jhon Mindiola, Alex Martinez, Maria Jose Ospino, Jorge Valbuena y Rolando Ochoa.

Además, cuenta con la participación de acordeonistas reconocidos en la infustria como Jimmy Zambrano y Victor Nain, os cuales le aportan una visión más profunda al disco.

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¿Por qué Hebert Vargas no sacaba un disco desde hace 10 años?

La razón principal por la que hubo periodos en los que Hebert Vargas se retiraba de la música, es debido a que atravesó por procesos difíciles, afectando tanto su vida personal, como su vida profesional.

Por otro lado, el artista ha confesado que se encontraba reformando su sello personal y su música para conectar con nuevas audiencias.