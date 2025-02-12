Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dua Lipa enamoró a sus fans bailando al ritmo de la salsa en México

Dua Lipa dejó sin palabras a sus fans al aparecer en un video viral bailando salsa antes de sus conciertos en México.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dua Lipa bailando salsa
Dua Lipa sorprendió a sus seguidores disfrutando al ritmo de la salsa en México. Foto AFP/HENRY NICHOLLS

Dua Lipa llegó a la Ciudad de México y se ha convertido en todo un acontecimiento para sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos al ver a la artista disfrutar de la cultura, la gastronomía y los ritmos musicales del lugar.

¿Cómo ha disfrutado Dua Lipa su experiencia en Ciudad de México?

Dua Lipa tomó por sorpresa a muchos de sus fans, quienes no tardaron en detectar sus movimientos por la ciudad, uno de los primeros lugares que visitó fue un reconocido restaurante de la colonia Roma, donde disfrutó de la comida local mientras algunos seguidores la identificaban y tomaban videos o fotografías en sus redes.

Dua Lipa sorprendió a sus fans bailando salsa en México y el video ya es viral.
Dua Lipa sorprendió a sus fans bailando salsa en México y el video ya es viral. (AFP/ Omar Vega)

Su prometido, el actor Callum Turner, acompañó el recorrido explorando cafés, mercados y dejándose sorprender por la arquitectura, los colores y la calidez de la cultura mexicana.

¿Qué ocurrió con Dua Lipa durante la inesperada noche de salsa?

Uno de los momentos más comentados se dio cuando la artista visitó un tradicional club conocido por su ambiente salsero junto a su pareja y terminó convirtiéndose en el centro de atención del lugar.

 

Demostrando que tiene habilidades naturales y no solo es capaz de dominar los grandes escenarios, también disfruta la música desde lo más cotidiano y espontáneo.

Los asistentes quedaron encantados con su actitud y varias personas aprovecharon para pedirle fotografías, una escena que rápidamente dio la vuelta en redes generando comentarios positivos.

¿Qué sorpresas acompañan el paso de Dua Lipa por México durante esta gira?

El cierre de su tour coincidió con una iniciativa especial, la apertura temporal de una taquería inspirada en su música con menú diseñado para rendir homenaje a sus letras más exitosas antes de iniciar el concierto.

El video de Dua bailando salsa se volvió tendencia en redes, acumulando miles de reacciones en pocas horas.
El video de Dua bailando salsa se volvió tendencia en redes, acumulando miles de reacciones en pocas horas. Foto | AFP / Jamie McCarthy.

Dua Lipa se presentará los días 1, 2 y 5 de diciembre, y se espera que inicien en la noche, un punto final en su gira con una ciudad que la recibe con entusiasmo y le permite culminar una etapa como esta con broche de oro.

