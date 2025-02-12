Andrés Cepeda llegó en moto a su concierto tras quedar atrapado en medio del trancón

Andrés Cepeda se volvió tendencia en redes al quedar atrapado en el embotellamiento de la hora pico, lo obligó a buscar una alternativa inesperada para cumplir con su asistencia al concierto.

¿Qué pasó con Andrés Cepeda camino al concierto?

En el Puente de Boyacá se celebró el encendido oficial del alumbrado y para acompañar la noche, se organizó un concierto que reunió a decenas de miles de asistentes, en el que Andrés Cepeda hacía parte de los artistas invitados.

Sin embargo, el trayecto hacia el lugar terminó convirtiéndose en una verdadera odisea pues las lluvias del día, combinadas con los flujos de vehículos que transitaban por la zona, paralizaron la vía principal que conduce al sitio del evento, colapsando y dejando el carro de Andrés Cepeda atrapado.

¿Por qué Andrés Cepeda decidió cambiar el carro por una moto?

Al darse cuenta de que el tiempo seguía corriendo y que miles de personas estaban a la espera de su presentación, Andrés Cepeda optó por tomar una decisión poco habitual pero completamente efectiva, abandonar el carro y subirse a una moto.

Andrés Cepeda llegó “volado” a su concierto: se bajó del carro y siguió en moto. (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

La moto fue facilitada por integrantes de la Policía Nacional, quienes lo apoyaron para que pudiera movilizarse de forma rápida por los espacios permitidos y llegar a tiempo al encuentro con el público.

La escena del artista con casco y montado en moto recorrió las redes en cuestión de minutos y muchos usuarios resaltaron la determinación del cantante, quien prefirió enfrentar la lluvia y la incomodidad antes que incumplir con el compromiso para esa noche especial.

¿Cómo reaccionaron los asistentes al ver a Andrés Cepeda llegando en una moto?

Mientras tanto, en el escenario del evento, el presentador tuvo que explicar que el artista estaba haciendo todo lo posible para arribar pese a las dificultades climáticas y vehiculares.

Andrés Cepeda sorprendió a miles al llegar en moto tras quedar atrapado en un caos vial. Foto AFP/Foto AFP/Gabe Ginsberg

Y lejos de desesperarse, los asistentes recibieron la noticia con aplausos y entusiasmo, celebrando la actitud de Andrés Cepeda.

Algunos internautas aprovecharon para crear memes, imaginando al cantante en distintos estilos de motos y otros solo la capacidad de los artistas para sortear cualquier obstáculo con tal de estar con su público.