Familia de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, rompió el silencio tras su liberación

Este martes 2 de diciembre sobre el medio día, fue confirmado el rescate de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 18 de noviembre.

¿Apareció Miguel Ayala el hijo de Giovanny Ayala? Esto es lo que se sabe

A través de un comunicado que realizó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio a conocer la noticia que rápidamente ha acaparado la atención mediática y que, por su puesto, ha generado reacciones entre los familiares del hijo del cantante Giovanny Ayala.

Natalia Ayala y Valentina Ayala, hermanas del joven cantante que fue rescatado, recientemente rompieron el silencio para expresar su profundo agradecimiento por poder anunciar que su hermano fue hallado en las últimas horas tras un operativo que realizó el Gaula de la Policía Nacional.

"Dios es grande, Dios es el rey de reyes, el que hace posible lo imposible, hermano ya vamos por ti, gracias, gracias, gracias, los amo hermanos", fueron las palabras que escribió Valentina por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Natalia, expresó con evidente conmoción puntualmente que nadie se alcanza a imaginar la felicidad que tiene ella y toda su familia, además de asegurar que a todos les volvió el alma al cuerpo tras conocer la noticia y manifestar su agradecimiento a cada una de las personas que se mantuvieron al tanto y enviaron sus oraciones.

¿En dónde fueron hallados Miguel Ayala y su mánager?

De acuerdo con lo expresado, por el Ministro Defensa, ambos fueron rescatados en zona rural del departamento del Cauca, además de revelar que sostuvo una conversación directa con Miguel.

“He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública, que en estos momentos de angustia es donde se requiere, de alguna manera, mayor prudencia, mayor paciencia, pero que lo más importante para nosotros es que regrese a casa", señaló.

Por ahora, la noticia sigue dándole la vuelta al país, pues fueron varios días de angustia en los que se desconocía completamente el paradero de Miguel y Nicolás.

