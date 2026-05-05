Carlos Vives puso a cantar con el "El Último Disco Vol.1": ¿es su despedida?

Uno de los artistas más influyentes de Colombia lanzó su nuevo álbum y desató una ola de reacciones entre el público

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¿Por qué Carlos Vives ha sido tan importante en la música en Colombia?

A lo largo de su trayectoria, Carlos Vives ha sido reconocido y respetado en la industria musical gracias a que logró revolucionar un importante ritmo colombiano: el vallenato; haciéndolo llegar a una audiencia internacional a través de su mezcla con ritmos rock y pop en los años 90.

Además, Vives fue el primer colombiano en ganar un premio Grammy Anglo, en el 2021, convirtiéndolo en un embajador cultural y musical latinoamericano.

Carlos Vives es reconocido mundialmente gracias a su revolución en la música tradicional colombiana (Foto de AFP/VALERIE MACON)

¿Cuál es el nuevo álbum de Carlos Vives?

“El Último disco Vol.1” está compuesto por 10 canciones que fueron lanzadas el 01 de mayo a través de todas las plataformas digitales, incluyendo colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori.

El mensaje principal del disco de Vives es retornar a las raíces de hacer música de la manera tradicional: con emoción, interpretación, instrumentos, composición, horas de grabaciones en vivo, entre otros:

“Este álbum está hecho así, como esos primeros discos de bandas inolvidables. Fue grabado en vivo en el estudio, con músicos de excelencia que no temen cantarle al amor bonito y a su gente”.

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¿El nuevo álbum de Carlos Vives será el último de su carrera?

El más reciente lanzamiento de Carlos Vives titulado “El Último disco Vol.1” ha generado miles de comentarios, ya que sus fans especulan que está a punto de retirarse de su carrera como cantante; sin embargo, Vives les puso fin a los rumores anunciando que el nombre del disco hace referencia a un regreso hacia sus raíces, hacia un sonido más cercano y en vivo:

“No es una despedida, es un regreso a lo que realmente importa: el amor, la tierra y nuestra identidad (…) No tengo planes de retirarme. Al contrario, quiero seguir cantándole al amor bonito y a mi gente”

Fueron las palabras utilizadas por Carlos Vives al referirse a su reciente álbum.

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Además, el artista conserva su esencia al mezclar diferentes sonidos y ritmos en una misma composición para lograr llegar al corazón del público.