Blessd presume su colección de camisetas de fútbol junto a Westcol

Blessd abrió las puertas de su casa a Westcol y sorprendió al mostrar su colección de camisetas de fútbol.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream.
Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Blessd abrió las puertas de su casa para compartir con Westcol, durante una transmisión en vivo, uno de los espacios que más orgullo le genera, su colección personal de camisetas de fútbol.

El recorrido, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó ver no solo piezas exclusivas, sino una conexión auténtica con el deporte que lo ha acompañado desde joven.

¿Qué representa la colección de camisetas de Blessd en su vida personal?

Entre las camisetas que más llamaron la atención se encuentran dos piezas muy especiales, una firmada por Kylian Mbappé, figura indiscutible del fútbol mundial, y otra perteneciente a Dayro Moreno, histórico delantero colombiano.

 

Esta última tiene un valor simbólico particular, ya que Dayro se convirtió, a finales de 2025, en el máximo goleador del fútbol profesional colombiano, alcanzando un promedio de 373 goles a lo largo de su carrera.

Para Blessd, estas camisetas no son simples objetos de colección, representan referentes, sueños y metas, tener una prenda firmada por Mbappé habla de su admiración por el fútbol internacional, mientras que la de Dayro refleja su respeto por los ídolos nacionales que han marcado historia.

¿Cómo se refleja la pasión de Blessd por el fútbol colombiano e internacional?

A lo largo del recorrido junto a Westcol, Blessd también habló sobre su seguimiento constante a ligas internacionales y al fútbol colombiano, su interés no es superficial, conoce jugadores, estadísticas y procesos deportivos, lo que evidencia que su vínculo con el deporte es genuino.

Blessd anuncia su estadio en Medellín.
Blessd también es propietario del Vendsyssel FF, equipo de la segunda división de Dinamarca. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)

Para él, el fútbol es una fuente de inspiración constante, tanto en lo creativo como en lo personal, y una disciplina que comparte valores similares con la música, como la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo.

¿Por qué Blessd decidió invertir en un equipo de fútbol en Europa?

Uno de los puntos que más sorprendió a la audiencia fue recordar que Blessd es propietario del Vendsyssel FF, un club de fútbol de Dinamarca que compite en la segunda división.

Blessd responde video
En stream con Westcol, Blessd presumió una de sus grandes pasiones. Foto Franck Fife / AFP

El equipo fue adquirido en octubre de 2024 como parte de un proyecto deportivo ambicioso, enfocado en el desarrollo de jóvenes talentos y en la construcción de una estructura sólida a largo plazo.

Esta inversión confirma que su amor por el fútbol no se queda en la admiración, sino que se traduce en acciones concretas y en una visión empresarial alineada con su identidad.

Con su colección, su conocimiento y su apuesta deportiva, Blessd demuestra que el fútbol es una de las grandes pasiones que definen su presente y proyectan su futuro.

