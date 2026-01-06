Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol lanza fuertes declaraciones de Aida Victoria Merlano en pleno stream junto a Blessd

Westcol lanzó comentarios sobre Aida Victoria Merlano durante un stream con Blessd, desatando controversia y reacciones en redes.

Westcol sorprendió con lo que dijo sobre Aida Victoria Merlano.
Westcol habla de Aida Victoria Merlano en su stream junto a Blessd. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de Blessd - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

El streamer colombiano Westcol causó revuelo entre los internautas al mencionar a su expareja Aida Victoria Merlano.

Westcol dice que el nombre de Aida no se puede mencionar.
Blessd dice que le da miedo mencionar el nombre de Aida Victoria Merlano en su stream junto a Westcol. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto de Blessd - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

El creador de contenido paisa realizó ayer un en vivo junto al cantante urbano Blessd en su mansión.

¿Qué dijo Westcol sobre Aida Victoria Merlano en su stream junto a Blessd?

En medio del stream salió como tema el nombre de Aida Victoria Merlano.

En el video se ve que Blessd está explicando una situación con la influencer cuando Westcol lo interrumpe y le dice que no puede mencionar ese nombre.

Blessd le responde que como Westcol y Aida se reconciliaron entonces que la buena y que no tiene nada de malo mencionarla, sin embargo, Westcol le dice que si se menciona el nombre de Aida tres veces se aparece como si se tratara de un ente del más allá.

La situación le generó risa a Blessd que dijo que eso le producía miedo y que ella vivió en esa casa lo que generaba más terror y Westcol le dice que no siga jugando con eso.

"Si usted dice Aida tres veces se aparece", expresó Westcol.

¿De qué hablaron Westcol y Aida Victoria Merlano en el stream del primero de enero?

Las declaraciones de Westcol generaron una ola de comentarios y reacciones por parte de los seguidores ya que Westcol y Aida se reunieron en un stream el primero de enero en el que hablaron de su pasado juntos y de cómo han llevado sus vidas luego de su ruptura.

Ese en vivo fue visto por más de 700 mil personas y dejó ver el cariño que se tienen ambos creadores que quedaron en buenos términos.

Sin embargo, muchos internautas creen que Westcol lo que hizo fue humillar a Aida diciéndole que no tenía dignidad y que ahora era una mamá soltera.

Por su parte Aida dijo que no se preparó para ese encuentro y que simplemente quería hablar desde el sentimiento, pero que hubo momentos en que se expuso demasiado y habló más de la cuenta.

Pero que se sentía satisfecha por el resultado y por poder aclarar mucho el panorama respecto a su vínculo con Westcol.

Para algunos, las palabras de Westcol fueron un desliz que reavivó viejas heridas; para otros, simplemente un chiste que refleja la confianza entre dos personas que se conocen profundamente.

