¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista

Reconocida periodista deportiva se casa con reconocido futbolista, anunciando la noticia con curiosa confesión en sus redes.

María Camila Arteaga
¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista
¿Quién es la reconocida periodista que se casará con un futbolista? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida periodista deportiva confirmó a través de sus redes sociales que se casará con un futbolista, sorprendiendo a todos sus seguidores con una inesperada confesión.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales, en especial, por demostrar que inició el año con una noticia especial.

¿Quién es la reconocida periodista deportiva que se casa?

El nombre de Morena Beltrán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar ser una reconocida periodista deportiva al ser parte de ESPN, siendo conductora y analista de este importante medio de comunicación.

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista
Así confirmó Morena Beltrán que se casa. | Foto: Freepik

Sin duda, Morena no solo se ha destacado por ser una reconocida periodista, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, el especial momento que está atravesando a nivel emocional al darle el “sí” a su prometido.

Recientemente, Morena compartió, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, un video en el que su pareja le hizo la especial propuesta de matrimonio en medio de un yate junto a un grupo de amigos, pues expresó las siguientes palabras:

“El 2026 empezó así de increíble”, agregó Morena en la descripción de su publicación.

¿Quién es y a qué se dedica el prometido de Morena Beltrán?

Cabe destacar que una de las parejas más estables en el fútbol argentino son Lucas Blondel, quien es un reconocido jugador, quien hace parte del equipo Boca Juniors, convirtiéndose en uno de los más destacados del equipo.

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista
¿Con quién se casa la reconocida periodista deportiva? | Foto: Freepik

En la actualidad Lucas tiene 29 años, quien ha demostrado con el paso de los años que el deporte es su principal fuente de inspiración, en especial en hacer parte de uno de los equipos con mayor influencia en Latinoamérica.

Por el momento, Lucas y Morena han recibido múltiples comentarios por su especial compromiso, demostrado que tienen una especial conexión, en especial, por el importante paso que llevarán a cabo a nivel personal al estar próximos en dar el “sí” en el altar.

