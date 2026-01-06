Sara Uribe impactó al revelar por qué aceptó estar en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, una de las mujeres que se convirtió en una de las habitantes confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente contó detalles de cómo llegó a su vida la oportunidad de ser parte de esta tercera temporada.

¿Cómo le llegó a Sara Uribe la propuesta de estar en La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con el programa Buen día Colombia del Canal RCN, la reconocida presentadora colombiana reveló que el Jefe le insistió en varias oportunidades para que decidiera aceptar su propuesta de estar en el reality de convivencia.

"No no no, es que quién se resiste al Jefe, o sea, no hubo una llamada, hubo varias llamadas y yo que no, que no, que si no necesitan una presentadora", comentó la antioqueña durante este espacio.

Y aunque la respuesta del Jefe fue clara al decirle que por ahora no necesitaba a ninguna, Sara terminó aceptando su oferta como participante, pues, según lo comentó, no tiene nada qué perder, por lo que su más sincera reacción fue decir lo siguiente: "vámonos pa' allá un rato, vámonos a dar contenido, vámonos a disfrutar".

Sara Uribe reveló cómo le llegó la propuesta. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la también modelo y empresaria paisa, finalmente logró negociar con el Jefe, quien luego le dio la bienvenida a la que será su casa por varios días, quizás, semanas o meses, pues eso lo descubriremos muy pronto.

Sara Uribe reveló que el Jefe le insistió varias veces. Foto | Canal RCN.

Respecto al tema de su hijo y el hecho de estar ausente durante un tiempo, la antioqueña dio a conocer que, en parte, tomó esta decisión motivada por poder cumplirle los sueños a Jacobo.

"Cómo mamá responsable, soy una mamá super presente y he estado 7 años dispuesta, disponible y entregada a mi hijo, pero eso fue una decisión que me costó mucho tomar, también pensé en su futuro", señaló.

Por ahora, las expectativas de sus seguidores continúan puestas en lo que será su participación en este formato, especialmente porque se trata de una mujer que lleva años en televisión y por supuesto, porque luego de ser parte de un famoso reality de talento, vuelve de nuevo a las pantallas del Canal RCN.