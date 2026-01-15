Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Ryan Castro su cumpleaños y sorprendió con anuncios de su gira por Latinoamérica

El cantante de reguetón Ryan Castro celebró sus 32 años y reveló las primeras fechas de su gira internacional.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ryan Castro celebró su cumpleaños.
Ryan Castro celebró su cumpleaños al lado del mar. (Foto Mireya Acierto/AFP)

El cantante de reguetón Ryan Castroemocionó al mostrar cómo celebró sus cumpleaños.

Ryan Castró emocionó al revelar cómo vivió su cumpleaños.
Ryan Castró emocionó al revelar cómo vivió su cumpleaños junto a su familia y amigos. (Foto Ethan Miller/AFP)

¿Cómo celebró su cumpleaños Ryan Castro?

Con unas emotivas fotografías y videos en sus redes sociales, el cantante mostró que celebró su cumpleaños número 32 en compañía de su familia y de manera tranquila.

En las imágenes se le puede ver muy feliz con su torta de cumpleaños, haciendo deporte en la playa y en la piscina, y disfrutando del mar en compañía de sus familiares y amigos que le cantan el cumpleaños.

Además, el reguetonero acompañó la publicación con un mensaje en el que expresa gratitud por todos los mensajes que ha recibido y el amor que le han mostrado, asegurando que este año será de bendiciones y que mientras haya salud lo demás no importa.

“Awoo gracias a toda la gente que me está felicitando en mi cumple, gracias por el respeto y por los buenos deseos, me siento feliz con todo el amor que recibo, gracias y mil gracias por todo, 2026 va a ser un año de bendición, que dios nos dé salud del resto nosotros nos encargamos”, escribió Ryan Castro en su publicación.

¿Cuándo comienza la gira de Ryan Castro por Latinoamérica?

El cantante también aprovechó la celebración para anunciar oficialmente las fechas de su esperado tour por Latinoamérica.

La gira comenzará en Guatemala a mediados de marzo, continuará en Medellín con un histórico concierto en su primer estadio a finales de abril y finalizará en Chile en mayo.

Su regreso a la escena pública se da luego de haber sido captado a principio de año junto al influenciador Yeferson Cossio en una fiesta de música electrónica en Cartagena, encuentro que generó una ola de comentarios en redes sociales, sobre todo porque Cossio reveló que era la primera vez que Ryan asistía a un evento de ese tipo.

Ryan Castro hace importante anuncio.
Ryan Castro hace importante anuncio sobre su gira. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)
