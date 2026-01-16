Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Artistas conmueven tras canción en honor a Yeison Jiménez

Artistas de la música popular se unieron para rendirle un homenaje a su colega Yeison Jiménez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Artistas en honor Yeison Jiménez
Artistas rinden honor a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Frazer Harrison/Jason Koerner/Rodrigo Varela

Las voces más importantes del género popular colombiano se unieron en un solo sentimiento para rendirle un homenaje a su colega y amigo Yeison Jiménez.

¿Quiénes le rindieron homenaje a Yeison Jiménez?

Varios cantantes de la música del género popular colombiano decidieron honrar la memoria de Yeison Jiménez por medio de una canción tras el lamentable fallecimiento del artista, quien perdió la vida tras un accidente aéreo.

canción para yeison jimenez

Los artistas que decidieron dedicarle una canción fueron Alzate, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Paola Jara, Jessi Uribe, Ciro Quiñones, Charrito Negro, Francy, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Alexis Escobar y Pipe Bueno.

¿Qué canción le dedicaron a Yeison Jiménez?

Los artistas decidieron llamar a su canción de homenaje "El aventurero en el cielo", donde en cada una de las estrofas dieron un testimonio de respeto y hermandad, resaltando varias de las canciones que dejó el cantante como legado e indicando lo mucho que esperan que esté bien y cuánto lo recordarán.

dedican canción a yeison jimenez

Según se destacó "El Aventurero en el Cielo" no es solo una canción, sino también un abrazo colectivo de una industria que reconoce la disciplina, el talento y el corazón de un joven que salió de la plaza de mercado para conquistar el mundo.

Cabe destacar que, la canción salió a la luz en el homenaje que le realizaron al cantante el pasado 14 de enero en el Movistar Arena, donde conmovieron a miles de asistentes.

Los internautas han vuelto viral dicha canción en redes sociales, donde han dado a conocer lo mucho que este tema los ha hecho llorar y agradecieron a los artistas por ese tributo tan especial.

Millones de fanáticos del caldense siguen rindiéndole homenaje con sentidos mensajes y oraciones, mencionando lo mucho que lo seguirán admirando y honrando con el pasar del tiempo gracias a su sorprendente legado musical.

Cabe destacar que, Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez, pidió a sus seguidores que oraran por el artista; además de reflexionar sobre la importancia de valorar a quienes están presentes y destacar que, ella se comunicó con él y este le hizo saber que está bien.

