Bogotá será, una vez más, la sede de la celebración del aniversario artístico de algunos cantantes reconocidos, que pretenden conmemorar y pasar un rato agradable con su público.

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¿Quién es Arelys Henao?

Luz Arelys Henao Ruíz es una reconocida cantante y compositora antioqueña de 49 años que ha logrado un gran reconocimiento en la industria de la música popular en Colombia. “La Reina de la Música Popular”, como también es reconocida Arelys, tiene en su repertorio musical más de 100 canciones grabadas y 200 composiciones de su autoría que se han convertido en éxitos globales.

Arelys Henao es reconocida como "La Reina de la Música Popular" (Foto de Buen Día, Colombia)

¿Por qué Arelys Henao es conocida como “La Reina de la Música Popular”?

Arelys Henao es reconocida como “La Reina de laúsica Popular” gracias a su larga trayectoria de 30 años en la música de despecho, destacándose en el género y siendo reconocida y respetada por el público; además, ha sido nominada en galas importantes como los Heat Latin Music Awards, Latino Music Awards, Premios Nuestra Tierra y Premios Nacionales de “El Despecho”.

¿Cuándo será el concierto de Arelys Henao en Bogotá?

Arelys Henao sorprendió a sus fans al anunciar un concierto en el Movistar Arena en Bogotá este 17 de octubre del 2026, ya que en este show se llevará a cabo la celebración de sus 30 años de trayectoria como artista.

Arelys le brinda a su público en cada show un espacio lleno de sentimiento, energía y empoderamiento femenino, ya que las letras de sus canciones hablan, mayormente, de ello.

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¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Arelys Henao?

A lo largo de su carrera, Arelys Henao se ha destacado con múltiples sencillos que conectan con sus fans; entre los más destacados se encuentran: “Señor Prohibido”, “Amante y Amigo”, “Lo pasado pisado”, “Mujeres y Despecho”, “Un Amor Nuevo”, “Amarga Despedida”, entre otras.

Además, también tiene múltiples colaboraciones con artistas reconocidos en el género como: “La Reina y El Rey” con Darío Gómez; “Devuélveme los besos” con El Charrito Negro y “Entre Tres” con Paola Jara y Francy.

Una de las colaboraciones más exitosas de Arelys Henao es "Entre Tres" con Paola Jara y Francy (Foto de Buen Día, Colombia)

Se espera que todas estas canciones hagan parte del repertorio musical del show de Arelys en Bogotá.