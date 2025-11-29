Arcángel reveló cuál es su ‘gustico culposo’ a la hora de comprar ¡este es su exhorbitante precio!

Arcángel reveló que aunque muchas personas lo asocian con su música y su personalidad directa, pocos saben que una de sus debilidades más grandes es comprar ropa y accesorios de lujo.

Este interés no es solo por apariencia, sino también por la forma en la que, según él, un hombre debe proyectarse, seguro, firme y con presencia.

¿Por qué para Arcángel la forma de vestir es tan importante?

El cantante comentó que, para él, la ropa es una declaración de carácter por lo que un hombre debe mantenerse impecable, no solo porque forma parte de la imagen pública que proyecta, sino porque la forma de presentarse ante el mundo refleja disciplina y respeto propio.

Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito. Foto AFP Arturo Holmes

Ese gusto por vestirse bien no es algo reciente, siempre ha tenido una conexión especial con los accesorios, pues siente que completan la actitud que una persona lleva en la calle o sobre un escenario.

¿Cuáles son los accesorios más costosos de Arcángel?

Arcángel destacó que sus compras favoritas están centradas en zapatos, cinturones y relojes, pues ocupan un lugar especial en su colección.

El artista ha sido visto con modelos exclusivos que se encuentran entre los más costosos del mercado, en 2020, por ejemplo, circuló información sobre una pieza Richard Mille de edición limitada hecha en oro blanco y diamantes, cuyo precio rondaba los 175.000 dólares, una cifra que en Colombia equivalen a unos 760 millones de pesos.

Sin embargo, ese no sería el artículo más costos, pues en 2025 se reportó que uno de sus amigos le obsequió un Richard Mille cuyo valor alcanzaba los 22 millones de dólares, equivalentes a más de 92.000 millones de pesos colombianos.

¿Qué representa para Arcángel poseer relojes de este nivel?

Más allá del lujo, Arcángel aseguró que estos relojes simbolizan etapas, logros y esfuerzos acumulados durante su carrera, para él, cada pieza tiene una historia y un significado especial, desde las largas giras hasta los momentos de éxito que le han permitido darse esos gustos.

Arcángel aseguró que la moda es una forma de proyectar carácter y seguridad. (AFP/ Bridget Bennett)

Además, explicó que el valor de estos relojes está marcado por factores como los diamantes, la rareza del modelo y el nivel de personalización, elementos que incrementan de manera extrema su precio.