Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Arcángel reveló cuál es su ‘gustico culposo’ a la hora de comprar ¡este es su exhorbitante precio!

Arcángel sorprendió al confesar que la moda es su mayor obsesión y que cada accesorio de lujo que colecciona refleja disciplina, carácter y metas cumplidas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones.
Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Foto AFP/Bob Levey

Arcángel reveló que aunque muchas personas lo asocian con su música y su personalidad directa, pocos saben que una de sus debilidades más grandes es comprar ropa y accesorios de lujo.

Este interés no es solo por apariencia, sino también por la forma en la que, según él, un hombre debe proyectarse, seguro, firme y con presencia.

Artículos relacionados

¿Por qué para Arcángel la forma de vestir es tan importante?

El cantante comentó que, para él, la ropa es una declaración de carácter por lo que un hombre debe mantenerse impecable, no solo porque forma parte de la imagen pública que proyecta, sino porque la forma de presentarse ante el mundo refleja disciplina y respeto propio.

Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito.
Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito. Foto AFP Arturo Holmes

Ese gusto por vestirse bien no es algo reciente, siempre ha tenido una conexión especial con los accesorios, pues siente que completan la actitud que una persona lleva en la calle o sobre un escenario.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los accesorios más costosos de Arcángel?

Arcángel destacó que sus compras favoritas están centradas en zapatos, cinturones y relojes, pues ocupan un lugar especial en su colección.

El artista ha sido visto con modelos exclusivos que se encuentran entre los más costosos del mercado, en 2020, por ejemplo, circuló información sobre una pieza Richard Mille de edición limitada hecha en oro blanco y diamantes, cuyo precio rondaba los 175.000 dólares, una cifra que en Colombia equivalen a unos 760 millones de pesos.

Sin embargo, ese no sería el artículo más costos, pues en 2025 se reportó que uno de sus amigos le obsequió un Richard Mille cuyo valor alcanzaba los 22 millones de dólares, equivalentes a más de 92.000 millones de pesos colombianos.

Artículos relacionados

¿Qué representa para Arcángel poseer relojes de este nivel?

Más allá del lujo, Arcángel aseguró que estos relojes simbolizan etapas, logros y esfuerzos acumulados durante su carrera, para él, cada pieza tiene una historia y un significado especial, desde las largas giras hasta los momentos de éxito que le han permitido darse esos gustos.

Arcángel aseguró que la moda es una forma de proyectar carácter y seguridad.
Arcángel aseguró que la moda es una forma de proyectar carácter y seguridad. (AFP/ Bridget Bennett)

Además, explicó que el valor de estos relojes está marcado por factores como los diamantes, la rareza del modelo y el nivel de personalización, elementos que incrementan de manera extrema su precio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jessi Uribe en el Canal RCN. Jessi Uribe

Jessi Uribe enternece con gesto hacia Emilia antes de su más reciente show

El cantante Jessi Uribe se mostró más enamorado que nunca de la pequeña Emilia, por lo que mostró su despedida antes de subirse al escenario.

Un video viral reavivó la teoría de que “Callaíta” habría sido inspirada en Cazzu. Cazzu

Un video de Tik Tok revivió la teoría de que “Callaíta” de Bad Bunny es inspirada en Cazzu

Un video viral en TikTok recopiló coincidencias que reavivaron el rumor de que “Callaíta” de Bad Bunny estaría inspirada en Cazzu.

La cantante Greeicy y sus ensayos para el Megaland 2025 en los que participó su hijo Kai. Viral

Greeicy revela video ensayando para el Megaland y encanta con participación de su hijo

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, no se quedó atrás en los ensayos de su mamá para el Megaland 2025 y encontró su manera de participar.

Lo más superlike

Dua Lipa sorprende al ponerse sombrero vueltiao en pleno concierto Dua Lipa

Esta fue la reacción de Dua Lipa posando con un sombrero vueltiao en su concierto

Dua Lipa conmocionó a los colombianos, luego de posar en una foto con el emblemático sombrero vueltiao en su concierto.

Edgar Vivar asiste a la ceremonia de apertura del 11º Festival Anual de Cine de Guadalajara - Roberto Gómez Bolaños, alias "Chespirito", gesticula durante el "Tercer Encuentro Mundial de Valores" en Monterrey, Nuevo León. Roberto Gómez Bolaños

Édgar Vivar, 'El señor Barriga', conmovió al recordar a 'Chespirito' a 11 años después de su muerte

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles