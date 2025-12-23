Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Arcángel revela su sueño de ir al espacio y cuánto cuesta viajar 11 minutos

Arcángel sorprendió al confesar que su gran sueño es viajar al espacio en un vuelo comercial y reveló cuánto cuesta vivir esa experiencia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito.
Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito. Foto AFP Arturo Holmes

Arcángel volvió a llamar la atención de sus seguidores con una confesión tan inesperada como ambiciosa, conocido por su trayectoria en el género urbano y por no tener miedo a decir lo que piensa, reveló uno de los sueños más grandes que guarda fuera de la música, viajar al espacio en un vuelo comercial y grabar un video desde allí.

Arcángel habló con total honestidad sobre su curiosidad por el turismo espacial, una industria que, aunque todavía es exclusiva, empieza a atraer a celebridades, empresarios y figuras del entretenimiento que buscan experiencias fuera de este planeta.

Artículos relacionados

¿Por qué Arcángel sueña con ir al espacio?

Arcángel explicó que su interés por viajar al espacio tiene que ver con dejar una huella distinta en su carrera, para él, grabar un video musical fuera de la Tierra representaría un hito creativo y simbólico, una forma de romper límites y demostrar que los sueños no tienen por qué ser convencionales.

 

El cantante dejó claro que no se trata solo de la experiencia personal, sino del impacto visual y emocional que tendría compartir ese momento con sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuánto cuesta realmente un viaje comercial al espacio?

Arcángel también sorprendió al revelar cifras concretas sobre este tipo de vuelos, según comentó, un viaje espacial comercial como los que ofrecen empresas vinculadas a Elon Musk puede superar los 300 mil dólares por persona.

Sin embargo, el detalle que más lo hizo reflexionar es la duración del trayecto, apenas 11 minutos fuera de la atmósfera terrestre y aunque cuenta con el presupuesto para pagar una experiencia así, el costo le parece excesivo para un viaje tan corto.

Arcángel sueña en grande: volar al espacio, grabar contenido y hacer historia.
Arcángel sueña en grande: volar al espacio, grabar contenido y hacer historia. | AFP: Dia Dipasupil

Desde su perspectiva, invertir esa cantidad de dinero por solo unos minutos en el espacio genera una mezcla de emoción y duda, especialmente cuando se analiza el valor real del tiempo que se pasa allí.

Artículos relacionados

¿Esperaría Arcángel un “descuento” por ser artista reconocido?

Arcángel admitió que, si algún día decide dar el salto al espacio, le gustaría que su estatus como figura pública pudiera jugar a su favor e incluso bromeó con la posibilidad de recibir algún tipo de descuento o invitación especial, considerando la visibilidad que un artista internacional podría darle a este tipo de proyectos.

Arcángel confesó que su mayor sueño es viajar al espacio en un vuelo comercial.
Arcángel confesó que su mayor sueño es viajar al espacio en un vuelo comercial. | AFP: Dia Dipasupil

Su reflexión puso sobre la mesa una conversación más amplia, ¿hasta qué punto estas experiencias dejarán de ser exclusivas y se volverán accesibles para más personas?

Por ahora, Arcángel sigue con los pies en la Tierra, enfocado en su música y en sus proyectos artísticos, sin embargo, su confesión demuestra que su imaginación va mucho más allá de los escenarios tradicionales.

Soñar con el espacio, calcular costos y cuestionar el valor de la experiencia revela a un artista curioso, consciente y dispuesto a esperar el momento adecuado para cumplir uno de los sueños más grandes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo Talento internacional

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

La pareja confirmó el nacimiento de su cuarto hijo con una imagen del recién nacido con un emotivo mensaje.

Reconocido cantante fue diagnosticado con cáncer en las últimas horas: así lo anunció en redes Talento internacional

Reconocido cantante fue diagnosticado con cáncer en las últimas horas: así lo anunció en redes

Famoso cantante rompió el silencio tras ser diagnosticado de cáncer por una mancha detectada según expertos médicos.

Rodrigo De Paul ingresó al campo junto a sus hijos y estuvo acompañado por Tini, en medio de flashes y aplausos. Tini Stoessel

Tini Stoessel fue sometida a un procedimiento médico de urgencia

Tini Stoessel fue sometida a una cirugía en las últimas horas y la noticia generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.

Lo más superlike

Yina Calderón en la casa de los famosos Yina Calderón

¿Yina Calderón estará en la tercera temporada de La casa de los famosos?: Esto dijo

Un video junto a Juanse Laverde volvió a poner a Yina Calderón en el centro de los rumores sobre la nueva temporada del reality.

fallecio actriz de modern family Talento internacional

Falleció reconocida actriz de Modern Family y Karate Kid

¡Luto en los videojuegos! Falleció uno de los creadores de Call of Duty en accidente de tránsito Talento internacional

¡Luto en los videojuegos! Falleció uno de los creadores de Call of Duty en un accidente de tránsito

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn