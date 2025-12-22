Paola Jara y Jessi Uribe conmueven con emotiva confesión tras el primer mes de Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe han estado abiertos a compartir detalles de su experiencia como padres tras la llegada de su primera hija juntos, Emilia.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe el primer mes de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe se han mostrado enfocados en disfrutar de cada momento desde la llegada de su hija, por lo que las primeras tres semanas decidieron alejarse de todo, hasta de redes sociales.

En los últimos días la pareja volvió a ser activa en cada una de sus redes sociales para compartir detalles, fotos y momentos de lo que ha sido el primer mes junto a su hija Emilia.

La pareja recientemente decidió celebrarle el primer mes de vida a la pequeña y para hacerlo decidieron compartir un emotivo video que grabaron antes del nacimiento de Emilia en el que le cantaban la canción que le compusieron la cual lleva su mismo nombre.

Paola Jara y Jessi Uribe le celebraron el primer mes a Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia - Freepik)

¿Cuál fue la confesión que hicieron Paola Jara y Jessi Uribe tras el primer mes de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron este emotivo en el que se dejaron ver cantando la canción que le compusieron a su primogénita antes de su llegada.

Junto al emotivo audiovisual, la pareja de cantantes compartieron unas emotivas palabras en donde se mostraron agradecidos con la llegada de su bebé a sus vidas.

Hace un mes estabas en mi vientre con papá también a la espera, hoy gracias a Dios estás en nuestros brazos.

Expresaron que hoy al tenerla en sus brazos completamente sana y perfecta sentían una felicidad y amor profundo que hacía que se les hinchara el corazón.

Paola Jara expresó que estaba segura que dentro de unos años su hija podría encontrar en sus redes muchos recuerdos inéditos de lo que fue esta etapa para ellos.

Asimismo, confesó que la canción de cuna de la pequeña es precisamente la canción que ellos dos le compusieron llamada "Emilia", por lo que invitó a otros padres a hacer lo mismo.

Mi chiquita estoy segura que cuando crezcas recuerdossss es lo que encontrarás vayan cántenle esta canción al amor de sus vidas así como se la cantamos a Emi a diario.

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya revelaron el rostro de Emilia?

Hasta el momento Paola Jara y Jessi Uribe no han revelado el rostro de su hija Emilia, sin embargo, han dejado ver algunos detalles de su rostro como ojos, mejilla y cabello.

La pareja había anunciado días antes del nacimiento de la pequeña que mantendrían en secreto su rostro para protegerla y también para evitar malos comentarios en redes.

Jessi Uribe confesó que con sus otros cuatro hijo ha tenido que lidiar con malos y feos comentarios en redes sociales de personas malintencionadas, por lo que evitaría que esto les pasara con Emilia.