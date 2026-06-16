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Andrés Cepeda reveló algunas sorpresas de su show en el Festival Cordillera 2026: esto se sabe

El artista sorprendió al anunciar que compartirá escenario con Poligamia, el grupo que marcó el inicio de su carrera artística.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Andrés Cepeda en el Festival Cordillera 2026
Esto se sabe del show de Andrés Cepeda en el Festival Cordillera 2026 ( AFP/Rich Fury)

Andrés Cepeda se ha consolidado como uno de los artistas más importantes del género pop en Colombia, gracias a su versatilidad artística y su larga trayectoria.

El bogotano, nacido en 1973, desde muy pequeño mostró interés por la música: estudió piano desde los cinco años y comenzó a componer durante su adolescencia.

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Cepeda es uno de los artistas más galardonados y premiados de su generación. Ha recibido cinco Latin Grammy y acumula numerosas nominaciones a estos galardones.

Premios de Andrés Cepeda
Algunos de los premios que se ha ganado Andrés Cepeda en su carrera (Foto de AFP/ JORGE GUERRERO)

Por ejemplo, en 2025 ganó el Latin Grammy a “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” por su disco “Bogotá”. Además, obtuvo su primera nominación a los premios Grammy anglo.

¿Cómo inició la carrera de Andrés Cepeda?

Las raíces de la carrera de Andrés Cepeda fueron con el rock; es por ello que, antes de convertirse en solista, Cepeda fue la voz principal de Poligamia, una de las agrupaciones más importantes del rock colombiano de los años noventa.

La banda fue fundada en Bogotá y alcanzó gran popularidad gracias a algunas canciones como “Desvanecer” y “Mi Generación”. Durante casi una década, los integrantes del grupo (Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara, César López y Andrés Cepeda) lanzaron varios álbumes y lograron consolidarse como una referencia del rock nacional.

Tras la separación de Poligamia en 1998, Cepeda inició su carrera como solista con el álbum "Sé Morir" (1999). A partir de entonces, comenzó una trayectoria llena de éxitos que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de Colombia y América Latina.

Poligamia fue la banda con la que inició la carrera de Andrés Cepeda
Inicio de la carrera de Andrés Cepeda (Foto de AFP/Jason Merritt)

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¿Qué ha dicho Andrés Cepeda sobre su participación en el Festival Cordillera 2026?

La participación de Andrés Cepeda en el Festival Cordillera 2026 ha generado expectativa en todos los seguidores del artista. El evento se llevará a cabo el 13 y 13 de septiembre del 2026 en el Parque Simón Bolívar.

Cepeda, en varias entrevistas, confesó que le emociona hacer parte del Festival, ya que le llevará varias sorpresas a los asistentes. Una de ellas fue que, casi 28 años después, se volverá a reunir con Poligamia, para revivir todos aquellos éxitos que marcaron una generación entera.

Va a ser algo muy especial para nosotros este Festival Cordillera

Además, se espera que el bogotano interprete algunos de sus mayores éxitos como solista, entre los que se encuentran: “Día Tras Día”, “Besos Usados”, “Lo Mejor Que Hay En Mi Vida”, “Embrujo”, “Tengo Ganas”, entre muchas otras.

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