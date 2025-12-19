Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ninel Conde protagoniza cautivador baile, pero su cambio físico llama la atención

La artista Ninel Conde presumió su belleza con coreografía y dividió opiniones en sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ninel conde
Ninel Conde enamoró a sus fans bailando/AFP: Frazer Harrison

La actriz y cantante Ninel Conde enamoró a sus millones de fanáticos en redes sociales luego de compartir un cautivador baile.

Artículos relacionados

¿Ninel Conde se mostró bailando en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró bailando desde su casa.

Ninel Conde bailando

En la grabación se ve luciendo ropa deportiva de color rojo, con la que logró resaltar su figura y cuyo atuendo acompañó con su pelo suelto ondulado y una gorra.

Al ritmo de "Vamos a bailar" de Yerba Brava ofreció sus mejores movimientos de cadera.

"Viernes y traemos actitud", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Ninel Conde?

Luego de la revelación de la mexicana de su baile, miles de seguidores reaccionaron llenándola de corazones y comentarios donde muchos destacaron lo deleitados que quedaron con su belleza y sus pasos de baile.

Ninel Conde divide opiniones

Otros destacaron su gran personalidad y energía que siempre refleja en cada uno de sus videos.

Sin embargo, otros no tardaron en seguirla cuestionando y criticando por su cambio físico luego de la cantidad de intervenciones que se ha hecho en su rostro.

Para algunos se ve completamente diferente e irreconocible, donde muchos juzgaron sus decisiones.

Cabe destacar que, su más reciente procedimiento fue el cambio de color de ojos que se hizo, pasando de lucir unos ojos de tonos cafés a azules claros.

Dicha intervención generó diversas opiniones entre los internautas que generaron tanto furor que ella misma decidió responder a las críticas indicando que, poco o nada le importan, pues ella se siente feliz y cómoda con cada cambio que se ha realizado.

Artículos relacionados

Por ahora, Ninel Conde continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido sobre sus bailes, sus tips de belleza, sus procedimientos para mejorar su apariencia física, sus conciertos, sus proyectos en televisión y su estilo de vida bastante saludable, donde sus rutinas de ejercicio acaparan bastante el interés de sus fieles admiradores que quieren lucir como ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

José Luis Álvarez Pulido, juez del caso, dio a conocer que el caso del cantante todavía se encuentra en su primera fase.

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a la supuesta infidelidad de Nodal.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Descubre los planes de Alejandro Fernández para crear un museo dedicado a don Vicente Fernández y preservar su legado musical.

Lo más superlike

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al presentar a la nueva integrante de su familia

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López conmueven al presentar a la nueva integrante de su familia y piden ideas para su nombre.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se une a La casa de los famosos Col 3: Conoce su trayectoria y vida personal

Jhonny Rivera se hace viral por su canción. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera muestra una canción navideña que preocupa a sus seguidores: "Qué triste es estar solo"

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?