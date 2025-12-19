Ninel Conde protagoniza cautivador baile, pero su cambio físico llama la atención

La actriz y cantante Ninel Conde enamoró a sus millones de fanáticos en redes sociales luego de compartir un cautivador baile.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Ninel Conde se mostró bailando en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró bailando desde su casa.

En la grabación se ve luciendo ropa deportiva de color rojo, con la que logró resaltar su figura y cuyo atuendo acompañó con su pelo suelto ondulado y una gorra.

Al ritmo de "Vamos a bailar" de Yerba Brava ofreció sus mejores movimientos de cadera.

"Viernes y traemos actitud", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Ninel Conde?

Luego de la revelación de la mexicana de su baile, miles de seguidores reaccionaron llenándola de corazones y comentarios donde muchos destacaron lo deleitados que quedaron con su belleza y sus pasos de baile.

Otros destacaron su gran personalidad y energía que siempre refleja en cada uno de sus videos.

Sin embargo, otros no tardaron en seguirla cuestionando y criticando por su cambio físico luego de la cantidad de intervenciones que se ha hecho en su rostro.

Para algunos se ve completamente diferente e irreconocible, donde muchos juzgaron sus decisiones.

Cabe destacar que, su más reciente procedimiento fue el cambio de color de ojos que se hizo, pasando de lucir unos ojos de tonos cafés a azules claros.

Dicha intervención generó diversas opiniones entre los internautas que generaron tanto furor que ella misma decidió responder a las críticas indicando que, poco o nada le importan, pues ella se siente feliz y cómoda con cada cambio que se ha realizado.

Artículos relacionados La Segura Así reaccionó La Segura luego de que su bebé dijera "papá" como su primera palabra

Por ahora, Ninel Conde continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido sobre sus bailes, sus tips de belleza, sus procedimientos para mejorar su apariencia física, sus conciertos, sus proyectos en televisión y su estilo de vida bastante saludable, donde sus rutinas de ejercicio acaparan bastante el interés de sus fieles admiradores que quieren lucir como ella.