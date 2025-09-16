Fans critican a Christian Nodal por faltar al cumpleaños de su hija: "no te reproduzcas más”

La reconocida cantante argentina Cazzu enterneció a los internautas al compartir fotos y videos del cumpleaños de su pequeña hija, Inti. Sin embargo, muchos usuarios notaron la ausencia de Christian Nodal y no dudaron en llenar sus publicaciones en redes sociales con mensajes poco agradables.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Cuántos años cumplió Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal?

El pasado domingo 14 de septiembre Cazzu sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir detalles sobre la celebración del cumpleaños número 2 de su pequeña hija, Inti en donde la temática estuvo enfocada a la naturaleza, pues el color verde y los animalitos de granja fueron protagonistas.

Cazzu mostró cómo celebró el segundo cumpleaños de su hija Inti con tiernas fotos. (Foto: AFP)

Así mismo, la artista argentina enseñó el outfit que había escogido para ambas en este día especial, siendo este un conjunto de cuadros blancos y verde claro bastante cómodo para la ocasión.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Sin embargo, las instantáneas fueron borradas horas después, justo cuando los seguidores de Cazzu comenzaban a preguntarse por la presencia de Christian Nodal, pues en ninguna de sus publicaciones fue visto, generando diversas criticas hacia él.

¿Por qué Christian Nodal fue duramente criticado durante el cumpleaños de Inti?

Luego de que Cazzu compartiera contenido relacionado al segundo cumpleaños de su hija Inti, internautas comenzaron a indagar sobre la ausencia de Christian Nodal en este nuevo festejo, y al notar que el cantante mexicano no había hecho mención pública frente a este importante momento en la vida de su hija, internautas decidieron mostrar su enojo por medio de sus recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Las fotos del cumpleaños de Inti: así festejó Cazzu los dos años de su hija. (Foto: AFP)

Allí, gran parte de los usuarios decidió realizar una cadena de hashtags con el que le recordaban a Nodal que su hija estaba de cumpleaños, pero al no recibir respuesta llevaron sus comentarios a otro nivel, a tal punto de pedirle que “no se reproduzca más”.

Cabe destacar que Nodal sí asistió al primer cumpleaños de Inti, aunque no compartió contenido del evento por respeto a la privacidad de su hija, por lo que esta situación podría haberse repetido. Sin embargo, hasta el momento, ni Cazzu ni Nodal se han pronunciado al respecto.