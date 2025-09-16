Caramelo, ex de Manelyk, debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York

Carlos Antonio Cruz, conocido en redes sociales como Caramelo, debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York.

El influencer que alcanzó gran popularidad tras ganar La Casa de los Famosos All Stars en 2025, llevó su estilo particular a una de las pasarelas más reconocidas de la industria.

¿Cómo fue el debut de Caramelo en la Semana de la Moda de NY con marcas colombianas?

La presentación se realizó este domingo en un evento organizado por la Federación Diseñadores de Latinoamérica (FDLA).

En la pasarela participaron empresarios y marcas colombianas que viajaron desde Bogotá para mostrar sus propuestas en la capital mundial de la moda.

El creador de contenido formó parte del desfile donde estuvieron presentes marcas como Cannabis, Divina Collection, Grupo N K, Seven 7 Jeans, Ismo, Tienda Plur, Wanaawaa y Lisantiny.

Estas marcas provenientes de sectores comerciales tradicionales de Bogotá como San Victorino y El Restrepo se presentaron ante un público internacional.

El evento también contó con invitados reconocidos como la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada y la modelo Aleska Génesis, quien aprovechó la ocasión para lanzar un nuevo producto de belleza.

Aleska Génesis en la Semana de la Moda de NY junto con Caramelo y Manelyk. (Foto: AFP)

En el mismo evento en Nueva York también estuvo Valentina Valderrama, actriz y exreina colombiana que coincidió con Caramelo en el reality, y es conocida por su rivalidad con Manelyk González, quien también deslumbra con su característico estilo en la Semana de la Moda de NY.

¿Qué pasó con Manelyk y Caramelo antes del debut en NY?

El debut de Caramelo en Nueva York coincidió con un momento clave en su vida personal.

Hace unos días, él y Manelyk González, con quien inició una relación durante La Casa de los Famosos All Stars, confirmaron su separación a través de un video en redes sociales.

Ambos aclararon que la decisión fue tomada en común acuerdo y que mantienen respeto mutuo pese a haber terminado su noviazgo.

Caramelo compartió que siempre habrá cariño entre ellos y que la ruptura no significa distanciamiento personal ni conflictos.

La noticia llegó después de que el influencer fuera también elegido como uno de los "Cuerpos hot del año”.