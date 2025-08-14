Así sorprendió Belinda a una fan en silla de ruedas durante su show

En cada concierto, Belinda deja claro que no solo canta para su público, sino que también busca conectar de manera auténtica con quienes la acompañan. Así lo demostró recientemente durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, donde, frente a más de 75 mil personas, protagonizó un momento que nadie olvidará.

¿Cómo fue el momento que hizo que todo el público hablara de Belinda?

La noche estaba llena de luces, música y aplausos cuando notó a una joven en silla de ruedas disfrutando de la presentación desde la zona cercana al escenario, entonces sin pensarlo, Belinda bajó para acercarse a ella, tomarle la mano y cantarle directamente, mirándola con una sonrisa sincera.

“Gracias por estar aquí, preciosa”, le dijo en medio de la interpretación.

El instante fue captado por varios asistentes y, en cuestión de horas, el video ya circulaba en TikTok y otras redes sociales, los comentarios se llenaron de elogios hacia la artista, resaltando su cercanía y su manera de incluir a todos en sus espectáculos, sin importar las barreras físicas.

¿Por qué este gesto de Belinda se volvió viral en redes sociales?

Muchos usuarios destacaron que este tipo de gestos generan conciencia sobre la importancia de que los eventos masivos sean accesibles para personas con discapacidad.

Belinda protagonizó un momento emotivo durante su show en la Feria Nacional Potosina. (Foto: AFP/ Luis Robayo)

Pero el momento no quedó solo en un saludo, pues Belinda cantó y también bailó junto a su seguidora, transmitiendo un mensaje de respeto, cariño y empatía, para quienes estaban presentes, no fue simplemente un acto espontáneo, sino una muestra de humanidad que demuestra que el vínculo entre artista y fan puede ser mucho más que música.

¿Cuál es la razón por la que Belinda sigue siendo tan querida por el público?

A lo largo de su carrera, Belinda ha sido reconocida por este tipo de acercamientos con su público, y en esta ocasión volvió a reafirmar por qué sigue siendo tan querida por sus seguidores.

Al finalizar el espectáculo, la artista dedicó unas palabras a todos los presentes y compartió el momento en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con fotografías y clips del concierto.

Un instante que se volvió viral, Belinda y una de sus fans con discapacidad, conmovieron a miles en México | Foto AFP/ Miguel Medina

Una noche que quedó grabada no solo en la memoria de los fans que asistieron, sino también en la de quienes, a través de las redes, fueron testigos de un gesto que recordó que la música puede ser un puente para unir corazones.