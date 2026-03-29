Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz sufrió accidente y en redes se hizo viral el momento: ¿qué le pasó?

Yuli Ruiz, participante de La casa de los famosos Colombia vivió incidente durante dinámica y las redes no perdonaron.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz vivió inesperado momento durante dinámica en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En una nueva actividad en La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron sorprendidos con la llegada de un grupo de mujeres dispuestas a brindarles una experiencia relajante que, sin pensarlo, terminó convirtiéndose en el escenario de un momento que se hizo viral en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, en medio de la actividad que se llevó a cabo en la terraza de la casa, Yuli Ruiz vivió un accidente que rápidamente se apoderó de la conversación en redes, no solo por el comentario que hizo Valentino Lázaro, sino también porque los internautas hicieron de las suyas al hacer una propia versión de la caída por medio de la IA.

Artículos relacionados

Todo ocurrió justo cuando la participante se encontraba ubicada en la parte inferior de una de las camillas de las esteticistas y esta última se rompió, situación que no pasó desapercibida entre los habitantes de la casa y que por poco hace caer a la mujer.

Artículos relacionados

"El cul0 de Yuli rompió la mesa", expresó Valentino mientras observaba sentado desde su camilla lo ocurrido.

¿La caída de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia fue real o es IA?

A raíz del incidente, la cuenta oficial de Lázaro no dejó pasar la oportunidad, por lo que compartieron el divertido instante, sin embargo, con ayuda de la inteligencia artificial lograron que la caída se viera mucho más aparatosa de lo que fue, pues en la grabación no solo se observa cómo se quebró la camilla sino también como Ruiz se fue hacia atrás con fuerza.

Como era de esperarse, la publicación causó confusión entre los seguidores del creador de contenido, quienes entre risas se preguntaron si lo que vieron correspondía 100% a la realidad.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz vivió incidente en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Yo amo a Valentino", "Yuly es hermosa hasta al revés", "¿Alguien que me diga si esto realmente pasó?", "¿Si fue verdad que se cayó así?", "Me muero jajaja ya no saquen a Yuli hizo contenido", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Yuliz Ruiz sufrió accidente durante actividad en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano en el after show de La casa de los famosos Colombia. Karen Sevillano

Karen Sevillano se tomó impresionantes vacaciones luego de La casa de los famosos: ¿a dónde se fue?

Karen Sevillano impactó en redes sociales al presumir las merecidas vacaciones que se tomó junto a sus hermanas.

Yina Calderón genera burlas en redes tras aparecer vestida como 'la Chimoltrufia' Yina Calderón

Yina Calderón aparece vestida como 'la Chimoltrufia' y recibe burlas en redes: "se parecen"

Yina Calderón apareció vestida como 'la Chimoltrufia' y recibió críticas y burlas en redes, donde le dijeron que encontró su verdadero personaje.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera impacta al mostrarse desde exclusivo sitio en Dubái: así lo presumió

El cantante Jhonny Rivera nuevamente acaparó la atención al mostrarse su costosa luna de miel junto a Jenny López.

Lo más superlike

Así lucen ahora Yuli Ruiz y Alexa Torrex con su nuevo look en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex y Yuli Ruiz estrenan nuevo look en La casa de los famosos Colombia: así lucen ahora

Alexa Torrex y Yuli Ruiz sorprendieron con su nuevo look en La casa de los famosos Colombia 3, destacando por su estilo renovado.

¡Luto en la actuación colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó Talento nacional

¡Luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?