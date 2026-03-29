En una nueva actividad en La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron sorprendidos con la llegada de un grupo de mujeres dispuestas a brindarles una experiencia relajante que, sin pensarlo, terminó convirtiéndose en el escenario de un momento que se hizo viral en redes sociales.

¿Qué le pasó a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, en medio de la actividad que se llevó a cabo en la terraza de la casa, Yuli Ruiz vivió un accidente que rápidamente se apoderó de la conversación en redes, no solo por el comentario que hizo Valentino Lázaro, sino también porque los internautas hicieron de las suyas al hacer una propia versión de la caída por medio de la IA.

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Todo ocurrió justo cuando la participante se encontraba ubicada en la parte inferior de una de las camillas de las esteticistas y esta última se rompió, situación que no pasó desapercibida entre los habitantes de la casa y que por poco hace caer a la mujer.

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"El cul0 de Yuli rompió la mesa", expresó Valentino mientras observaba sentado desde su camilla lo ocurrido.

¿La caída de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia fue real o es IA?

A raíz del incidente, la cuenta oficial de Lázaro no dejó pasar la oportunidad, por lo que compartieron el divertido instante, sin embargo, con ayuda de la inteligencia artificial lograron que la caída se viera mucho más aparatosa de lo que fue, pues en la grabación no solo se observa cómo se quebró la camilla sino también como Ruiz se fue hacia atrás con fuerza.

Como era de esperarse, la publicación causó confusión entre los seguidores del creador de contenido, quienes entre risas se preguntaron si lo que vieron correspondía 100% a la realidad.

Yuli Ruiz vivió incidente en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Yo amo a Valentino", "Yuly es hermosa hasta al revés", "¿Alguien que me diga si esto realmente pasó?", "¿Si fue verdad que se cayó así?", "Me muero jajaja ya no saquen a Yuli hizo contenido", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.