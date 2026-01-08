Yuli Ruiz avivó los rumores de romance con Altafulla con particular fotografía: "Yulifulla"

Yuli Ruiz avivó nuevamente los rumores de romance con el cantante Altafulla. La exparticipante de La casa de los famosos hizo parte de un video musical del barranquillero en el que se les ve muy cercanos y que ocasionó que muchos internautas interpretaran que entre los dos estaba pasando algo más que una colaboración profesional.

Yuli Ruiz participó en un video musical de Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Yuli se pronunció en esa oportunidad y dijo que era un proyecto más siendo ambos muy profesionales. También expresó que está muy contenta de seguir creciendo en lo que le gusta.

¿Qué publicó Yuli Ruiz que vivó los rumores de romance con Altafulla?

Recientemente, Yuli publicó una historia en su Instagram en la que hace un recuento de su mes de julio con fotografías. En una de ellas, se le puede ver dándose un beso con Altafulla, lo que volvió a poner el tema de su cercanía sobre la mesa.

Incluso varios internautas los llaman “Yulifulla” y comentan que les gustaría verlos en una relación sentimental.

Yuli Ruiz hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha reaccionado Altafulla a los rumores con Yuli Ruiz?

Por su parte, Altafulla sigue promocionando la canción Perrito callejero, tema en el que aparece la modelo, pero sin referirse a las especulaciones.

La relación entre ambos ha llamado la atención desde que Altafulla visitó la tercera temporada del reality y protagonizó un intenso beso con Yuli frente a sus compañeros y Alejandro Estrada, quien acababa de terminar su relación con la creadora de contenido. Ese momento marcó el inicio de las especulaciones que hoy siguen vigentes.

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La canción de Altafulla cuenta la historia de un hombre mujeriego con ritmos urbanos y del caribe.

El sencillo ya casi alcanza las 500 mil visualizaciones en YouTube en dos semanas y se suma a los temas que ha sacado el artista desde que se ganó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

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A Altafulla también se le había relacionado en rumores con la presentadora Melissa Martínez, situación que rápidamente fue aclarada por ambos.

En su momento, las especulaciones surgieron a raíz de unos encuentros durante la cobertura del Mundial de fútbol que se jugó el mes pasado.