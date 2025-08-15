Yina Calderón y SAI se encontraron frente a frente tras polémica con Yeri Mua

Yina Calderón y SAI se encontraron frente a frente durante un evento laboral en el que casualmente coincidieron. Esto luego de la polémica que protagonizaron a raíz de las opiniones de la polémica influenciadora sobre su relación con la influencer mexicana, Yeri Mua.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y SAI? Te contamos todos los detalles

Vale la pena recordar que la enemistad entre Yina Calderón y SAI inició poco después de que el joven cantante fuera uno de los invitados a las icónicas fiestas de los sábados en La casa de los famosos Colombia, en donde el joven aprovechó para enviarle un mensaje a La Toxi Costeña en el que cuestionaba la lealtad de Calderón.

Así fue el impactante encuentro de Yina Calderón y SAI tras el escándalo con Yeri Mua. (Foto Canal RCN).

Tiempo después de este acontecimiento, Yina Calderón opinó sobre la relación de SAI con Yeri Mua, en donde la advertía a la creadora de contenido mexicana que supuestamente el joven solo se estaba aprovechando de su fama para ganar reconocimiento a nivel internacional.

Aunque en su momento Yeri Mua defendió a SAI de las palabras de Calderón, semanas después se dio a conocer que su relación había terminado por comportamientos del cantante que para la influenciadora mexicana eran inaceptables.

Desde entonces, SAI ha dedicado videos y canciones a Yeri Mua, pero esta no estaría dispuesta a perdonarlo.

¿Cómo fue el encuentro entre Yina Calderón y SAI tras la polémica con Yeri Mua?

Ahora bien, luego de toda esta polémica, Yina Calderón y SAI coincidieron el pasado jueves en un mismo lugar en el que se encontraban dando entrevistas. Aunque la reconocida pareja no tuvo un acercamiento directo, la polémica influenciadora no dudó en grabarlo y arremeter contra él una vez más.

Tras polémica con Yeri Mua, Yina Calderón y SAI se encontraron frente a frente. (Foto Canal RCN).

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón le reclamó a su mánager por no haberle advertido que SAI estaría en el mismo lugar que ella, y hasta se preguntó si él también era su representante.

"¿Usted por qué no me dijo que venía este pato? No me digan que tenemos el mismo mánager".

Vale la pena destacar que, hasta el momento SAI no se ha pronunciado ante las palabras de Yina Calderón, ni tampoco si él también se percató de que ella estaba en el mismo lugar.