Yina Calderón y Asaf Torres revelan el destino en el que despedirán el 2025

La relación entre Yina Calderón y Asaf Torres volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de que ambos revelaran el destino que eligieron para recibir el Año Nuevo juntos, un anuncio que despertó reacciones entre los seguidores que han seguido de cerca cada detalle de su relación.

¿Qué le prometió Asaf Torres a Yina Calderón?

En octubre del 2025, Asaf Torres había manifestado su intención de viajar a Colombia para celebrar el Año Nuevo junto a Yina Calderón. Luego de confirmar la llegada del puertoriqueño a Colombia, la empresaria explicó que uno de los propósitos sería fortalecer el vínculo que construyeron desde que se conocieron.

La promesa de Asaf Torres a Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

Aunque Yina ha reiterado que entre ellos existe una amistad, los seguidores recuerdan que ella mencionó que este fin de año sería un momento importante para definir el estado de su relación. Por ahora, ambos continúan compartiendo detalles del viaje, mientras los internautas siguen atentos a cada actualización.

¿Cómo es la relación de Asaf Torres con la familia de Yina Calderón?

En las publicaciones compartidas, se observa a Asaf interactuando con los familiares de Yina de manera cercana. Las hermanas de la influencer han aparecido junto a él durante el viaje y se les ha visto compartiendo actividades cotidianas.

A través de sus redes, Yina dejó ver que el cantante fue recibido por ella y sus hermanas en el aeropuerto, donde se registraron momentos que llamaron la atención debido a que las hermanas Calderón se referían a él como ‘cuñado’

Asaf Torres demuestra su cercanía con la familia de Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

Otro de los momentos comentados fue cuando Emiliano, sobrino de Yina, hizo referencia a la apariencia de Asaf, destacando que ‘se veía viejo’ a causa de su estatura y barba. Para muchos seguidores, este tipo de intercambios evidencian la familiaridad que se ha construido en poco tiempo.

¿Dónde despedirán el Año Nuevo Yina Calderón y Asaf Torres?

Luego de compartir varios momentos de su recorrido, incluyendo paradas para compartir comidas tradicionales como arepas y empanadas, Yina reveló cuál sería su destino final: Oporapa, Huila, lugar del cual es proveniente y en el que pasarán año nuevo.



Según reveló en sus historias, la decisión de pasar estas fechas en este municipio, responde a su gusto por los espacios tranquilos y a su deseo de compartir con sus familiares y amigos en un ambiente que es especial para ella.