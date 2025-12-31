Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Millie Bobby Brown sufrió accidente previo a evento final de Stranger Things

Millie Bobby Brown sufrió accidente que le impidió asistir a evento final de Stranger Things, serie que llega a su fin este 31 de diciembre.

Millie Bobby Brown y el accidente que la dejó fuera del evento final de Stranger Things
Este miércoles 31 de diciembre se estrenará el último capítulo de la temporada 5 de Stranger Things, que marca el final de la serie estadounidense. Aunque el elenco y la producción se reunieron en un evento previo para ver el episodio con antelación, Millie Bobby Brown estuvo ausente tras sufrir un accidente que le impidió participar.

¿Qué le ocurrió a Millie Bobby Brown previo al cierre de Stranger Things?

Según información revelada por medios estadounidenses a partir de una fuente anónima, Millie Bobby Brown no pudo asistir al evento de cierre de Stranger Things que la producción organizó para que todo el equipo viera junto el último episodio de la serie, el cual se estrenará en Colombia este 31 de diciembre.

El inesperado accidente que impidió a Millie Bobby Brown asistir al cierre de Stranger Things
El encuentro estaba programado para el viernes 26 de diciembre en el Teatro París, en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la actriz no pudo asistir debido a una lesión en uno de sus hombros, situación que había dado a conocer semanas atrás al explicar su ausencia en el programa Good Morning America.

En esa ocasión, la joven actriz de 21 años mostró que llevaba el brazo sostenido con un cabestrillo negro como parte de su proceso de recuperación.

A pesar de no estar completamente recuperada, Millie pudo participar en el evento de manera virtual, ya que recibió un enlace especial que le permitió conectarse y ver el capítulo al mismo tiempo que sus compañeros.

¿Por qué Millie Bobby Brown no estuvo en el evento final de Stranger Things?
“Consiguió un enlace para verla al mismo tiempo”, mencionó la fuente.

Pese a las complicaciones de salud, Millie Bobby Brown pudo sumarse al emotivo cierre de Stranger Things, aunque fuera a distancia, y acompañar al elenco en uno de los momentos más significativos del final de la serie.

¿Cuándo se estrenará el último capítulo de la quinta temporada de Stranger Things?

El capítulo 8 que marcará no solo el final de la quinta temporada de Stranger Things, sino de toda la serie, se estrenará en América Latina este 31 de diciembre por medio de la plataforma de streaming Netflix en los siguientes horarios, dependiendo del país.

  • México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 9:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 10:00 p.m.

