Yina Calderón vuelve a mencionar a Karen Sevillano después de mucho tiempo: "Me parece absurdo"

Una de las influencers que más critica a los demás es Yina Calderón. Gran parte de las menciones sobre la empresaria de fajas tienen que ver con la polémica y el escándalo.

De hecho, la misma influenciadora es consciente de que su imagen produce diferentes puntos de vista, tanto por parte de los internautas como de sus colegas digitales. En efecto, una de las mujeres con las que la emprendedora ha tenido diferencias es con Karen Sevillano.

¿Cuándo se encontraron Karen Sevillano y Yina Calderón?

Karen y Yina se encontraron porque ambas trabajaron para La casa de los famosos Colombia 2025; una como presentadora y la otra como participante. En su momento, la caleña no determinó a la empresaria, pues aseguró que habló mal de ella.

Yina Calderón suele ser polémica | Foto del Canal RCN.

Entonces, en una reciente entrevista con el magazine de 'En mi semana TV', Yina Calderón volvió a referirse de Karen Sevillano y sorprendió porque, a diferencia de otras oportunidades, no la criticó. Inclusive, hasta le preguntaron si le gustaría entablar una amistad con la vallecaucana.

¿Yina Calderón quiere ser amiga de Karen Sevillano?

De acuerdo con Calderón, no volvió a tachar a Karen Sevillano porque como amabas estuvieron en el Canal RCN, pues eso implica tener respeto.

"Lo que pasa es que entre canal, entre equipo de trabajo no se tiran... En la primera temporada (de La casa de los famosos Colombia), Karen no trabajaba conmigo en el mismo canal; en la segunda temporada, Karen trabaja conmigo para el mismo programa y el mismo canal. Entonces, me parece absurdo que dos personas que están buscando lo mismo, que un programa sea visto, discutan... No es mi amiga, pero yo hago las cosas bien porque trabajamos en el mismo lugar", manifestó Yina Calderón.

En resumidas cuentas, Yina Calderón dio a entender que los conflictos que tuvo con Karen Sevillano quedaron en el pasado, de modo que no le interesa criticarla o mencionarla, en comparación como lo hace con otros rostros en redes sociales.

Yina Calderón ya no tacha a Karen Sevillano | Foto del Canal RCN.

Por su parte, Karen Sevillano siempre se ha mantenido en la postura de que Yina Calderón no le afecta en lo mínimo, de modo que hace caso omiso a cualquier tema relacionado con la empresaria de fajas.