Yina Calderón volvió a intervenir su rostro y el resultado sorprendió: así luce ahora

Yina Calderón volvió a captar la atención de sus seguidores tras someterse a un nuevo procedimiento en su rostro en las últimas horas. La polémica influenciadora mostró el resultado de esta intervención a través de sus redes sociales, donde su renovada apariencia no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los internautas.

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¿Cuál fue la intervención que Yina Calderón se hizo en el rostro?

Quienes siguen de cerca la vida de Yina Calderón desde hace años saben muy bien que la polémica influenciadora suele someterse a diferentes retoques en su cuerpo para mejorar su aspecto físico, y esta vez no fue la excepción.

Yina Calderón mostró el resultado de su nueva intervención facial y sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se realizó un retoque estético que involucró cirujanos, sí puso su imagen en manos de expertos en la eliminación de tatuajes, pues desde hace meses ha venido realizándose sesiones para retirar los diseños que se realizó años atrás en su rostro.

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Según explicó, uno de ellos ya desapareció por completo y ahora comenzó el proceso para borrar el que lleva en la ceja, el cual calificó como el más grande. Aunque admitió que la sesión fue dolorosa, dejó claro que está dispuesta a continuar porque ya no quiere lucir la cara tatuada, una decisión con la que marca un nuevo cambio en su imagen.

“Hoy empiezo a borrar este (el de la ceja) que es el más grande. quiero que ustedes vean esto, está blanquito porque acabo de hacer sesión, pero ya está totalmente eliminado. Este (el de la ceja) me dolió, pero no, mi amor, yo no quiero la cara tatuada"

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¿Yina Calderón no aconseja tatuarse el rostro?

Además de mostrar el avance del procedimiento, Yina Calderón aprovechó para enviarles un mensaje a quienes han pensado en hacerse un tatuaje en el rostro. La influenciadora aseguró que, tras vivir el proceso para eliminarlos, se arrepintió de haber tomado esa decisión y les pidió a sus seguidoras pensarlo muy bien antes de hacerlo.

Incluso comentó que, aunque tatuarse duele, retirarlos también implica un procedimiento doloroso, por lo que recomendó evitar los diseños en la cara.

"Niñas, no se tatúen el rostro, se los pido, se los suplico. Si van a tatuarse, tatúense todo el cuerpo, pero la cara no. Piénsenlo, porque si hacerse un tatuaje duele, quitárselo también”.