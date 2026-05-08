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Laura Tobón compartió el video de su revelación de género: ¿espera una niña o un niño?

La presentadora mostró el momento en el que su familia hizo sus apuestas sobre el género del bebé, pero el final dejó a miles de seguidores sorprendidos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Laura Tobón mostró su revelación de género y dejó a todos con la misma pregunta: ¿niña o niño?
Laura Tobón compartió el video de su revelación de género: ¿espera una niña o un niño? (Foto freepik) (Foto Jamie McCarthy / AFP)

La espera por conocer el género del segundo bebé de Laura Tobón tiene a sus seguidores más expectantes que nunca.

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La presentadora y modelo compartió un video en sus redes sociales mostrando algunos de los momentos más especiales de la celebración que organizó junto a su familia para descubrir si el nuevo integrante será una niña o un niño.

Sin embargo, el desenlace tomó por sorpresa a todos y terminó generando cientos de reacciones.

Laura Tobón publicó el video de su revelación de género, pero sorprendió con un inesperado final
Laura Tobón mostró su revelación de género y dejó a todos con la misma pregunta: ¿niña o niño? (Foto freepik) (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Qué cree Laura Tobón que será su bebé?

En el video, Laura reunió a varios de sus familiares para preguntarles cuál era su apuesta sobre el sexo del bebé.

La propia presentadora confesó que desde hace tiempo siente que está esperando una niña.

Según contó, ha tenido ese presentimiento e incluso ha soñado con una hija. No obstante, dejó claro que, si finalmente se trata de otro niño, también será una inmensa alegría para toda la familia. Su esposo, en cambio, aseguró estar convencido de que llegará otro niño.

Quien también dio su opinión fue Lucca, el hijo mayor de la pareja, quien coincidió con su papá y dijo que cree que tendrá un hermanito.

A lo largo del video también aparecen abuelos, tíos y otros familiares compartiendo sus predicciones y explicando por qué creen que el bebé será niño o niña.

Laura Tobón reveló parte de su gender reveal: ¿será niña o niño?
Laura Tobón publicó el video de su revelación de género, pero sorprendió con un inesperado final (Foto freepik) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

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¿Laura Tobón reveló el género de su bebé?

Aunque el video parecía revelar el esperado momento de la noticia, el resultado nunca llegó.

En las imágenes se observa a Laura, su esposo y Lucca preparados para abrir la caja que contiene la sorpresa con el color que revelará el sexo del bebé.

Sin embargo, justo cuando estaban a punto de conocer el resultado, la pantalla se oscurece y el video termina con un mensaje de la presentadora anunciando que la noticia será revelada muy pronto.

En los comentarios, decenas de usuarios reaccionaron entre risas y frustración, afirmando que llegaron hasta el final del video convencidos de que finalmente descubrirían si Laura Tobón espera una niña o un niño.

Por ahora, la modelo mantiene el misterio y todo indica que el anuncio oficial llegará en una próxima publicación.

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