Yina Calderón vivió una de las peleas más fuertes en La mansión de Luinny, ¿qué pasó?

En La mansión de Luinny ha pasado todo con tan solo 5 días de haberse estrenado, e incluso, en la primera hora en la que inició la transmisión, Yina Calderón protagonizó una pelea con una de sus compañeras.

Artículos relacionados Karol G Karol G confirmaría los rumores de su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

En el programa que se está emitiendo desde República Dominicana, están dos colombianas, además de Yina, está Karina García, quienes convivieron en La casa de los famosos Colombia, lugar en donde se terminó su amistad.

Como era de esperarse, cada una está por su lado y su enemistad se reafirma con el paso de los días, pues tanto la empresaria, como la paisa, ya tiene a su team definido y sus desencuentros aumentan.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

¿Qué ha pasado con Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Karina y Yina dejaron claro que no volverán a ser amigas, por eso la paisa dijo que “solo son compañeras de trabajo”, sin embargo, Calderón creyó que García sería la misma mujer noble, pero también se le ha enfrentado.

En días pasados, Yina quiso gritar a Karina, pero ella no lo permitió y le pidió que la soltara y no se metiera más con ella, de hecho, en la noche del domingo 2 de noviembre, la paisa le dijo “sapa” a Yina por intervenir en una discusión ajena.

El intenso encuentro entre Yina Calderón y una compañera en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón y Chanel discutieron en La mansión de Luinny?

Precisamente, estas dos mujeres fueron las protagonistas de la primera discusión en La mansión de Luinny y era claro que, desde entonces, se la llevarían muy mal, pues nadie se equivocó al pensar esto.

Desde entonces, La Bella Chanel le ha declarado su rivalidad a la colombiana y no se ha dejado de ella, por lo que en repetidas ocasiones se ha despachado en su contra, sin embargo, esto ha venido escalando.

Artículos relacionados Karina García Karina García tuvo fuerte enfrentamiento con participante, la producción las separó

En la noche del domingo, las dos mujeres volvieron a reaccionar duramente una en contra de la otra, pues en un cruce de palabras, la dominicana se puso de pie y se le lanzó a Calderón, pero sus compañeros la detuvieron.

La convivencia se complica entre Yina Calderón y La bella Chanel. (Foto: Canal RCN)

En el video que ronda en redes sociales, se ve claro que Chanel no aguantó y se fue hacia Yina, mientras ella conservó la calma, por eso, la misma Karina le dijo a la dominicana que se calmara porque estaba siendo provocada a propósito.