Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Barbie colombiana reveló que lleva un año de celibato tras hacerse curiosa operación

La influenciadora La Barbie colombiana sorprendió a sus seguidores con sus confesiones sobre su vida sentimental.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Barbie colombiana hizo confesión
La Barbie colombiana se sometió a una particular intervención/Freepik

La influenciadora Tatiana Murillo, más conocida como 'La Barbie colombiana', dejó impactados a sus fanáticos tras revelarles que lleva un año sin estar con un hombre.

Artículos relacionados

¿La Barbie colombiana lleva un año de celibato?

La creadora de contenido contó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, que desde hace un buen tiempo decidió no estar con cualquier persona.

La Barbie colombiana habló de su vida sentimental

"Los cambios se notan no solo en el cuerp*, sino también en mi energía. Saber a quién darle acceso a tu s*xualidad es el acto de amor propio más grande y respetuoso que puedes darte (...) tengo claro que cuando esté con alguien será para casarme", expresó.

Artículos relacionados

¿Qué operación se hizo La Barbie colombiana tras celibato?

La paisa indicó que se realizó un rejuvenecimiento en su zona inferior, destacando que solo disfrutará dicha intervención una vez encuentre un hombre que sienta que cumple con todos sus estándares.

La Barbie colombiana en celibato

"Me prometí que hasta que no llegue un hombre con mis estándares que son bien claros, que me merezca y que sea una relación larga y de verdad para toda la vida, no me voy a poner a inventar", agregó.

Además, dio a conocer que ella suele enamorarse muy fácil, por lo que, prefiere que cuando vuelva a estar con un hombre sea amor de verdad.

De igual manera, destacó que este año que no ha estado enfocada en hombres se ha sentido mejor, pues hasta sus finanzas mejoraron significativamente, facturando más de lo normal y teniendo contratos bastante buenos para su carrera como modelo y creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de La Barbie colombiana tras su confesión?

Luego de su revelación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, detallando lo sorprendidos que quedaron con sus palabras, pues muchos no se lo esperaban, otros la felicitaron y coincidieron con sus palabras, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarse sobre si dijo la verdad.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en redes sociales sobre belleza, estilo de vida y más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano con su nuevo novio Aída Victoria Merlano

Captan en video a Aida Victoria Merlano con quien sería su nuevo novio

Sale a la luz un video en el que se confirmaría el nuevo romance de Aida Victoria Merlano con Felipe Zapata.

Karen Sevillano contó que su perrita estaría atravesando un embarazo psicológico Karen Sevillano

Karen Sevillano causó reacciones al revelar el embarazo psicológico de su perra

Karen Sevillano generó todo tipo de reacciones al revelar que su perrita estaría atravesando por un embarazo psicológico.

Paola Jara cuenta cómo se prepara para la llegada de su hija Emilia Paola Jara

Esto ha hecho Paola Jara a menos de 15 días del nacimiento de su hija

Paola Jara estaría a menos de 15 días de dar a luz y se ha estado preparando para la llegada de su primera hija, Emilia.

Lo más superlike

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al tercer grupo de aspirantes, ellos son: Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño.

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown