La Barbie colombiana reveló que lleva un año de celibato tras hacerse curiosa operación

La influenciadora Tatiana Murillo, más conocida como 'La Barbie colombiana', dejó impactados a sus fanáticos tras revelarles que lleva un año sin estar con un hombre.

¿La Barbie colombiana lleva un año de celibato?

La creadora de contenido contó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, que desde hace un buen tiempo decidió no estar con cualquier persona.

"Los cambios se notan no solo en el cuerp*, sino también en mi energía. Saber a quién darle acceso a tu s*xualidad es el acto de amor propio más grande y respetuoso que puedes darte (...) tengo claro que cuando esté con alguien será para casarme", expresó.

¿Qué operación se hizo La Barbie colombiana tras celibato?

La paisa indicó que se realizó un rejuvenecimiento en su zona inferior, destacando que solo disfrutará dicha intervención una vez encuentre un hombre que sienta que cumple con todos sus estándares.

"Me prometí que hasta que no llegue un hombre con mis estándares que son bien claros, que me merezca y que sea una relación larga y de verdad para toda la vida, no me voy a poner a inventar", agregó.

Además, dio a conocer que ella suele enamorarse muy fácil, por lo que, prefiere que cuando vuelva a estar con un hombre sea amor de verdad.

De igual manera, destacó que este año que no ha estado enfocada en hombres se ha sentido mejor, pues hasta sus finanzas mejoraron significativamente, facturando más de lo normal y teniendo contratos bastante buenos para su carrera como modelo y creadora de contenido.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de La Barbie colombiana tras su confesión?

Luego de su revelación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, detallando lo sorprendidos que quedaron con sus palabras, pues muchos no se lo esperaban, otros la felicitaron y coincidieron con sus palabras, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarse sobre si dijo la verdad.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en redes sociales sobre belleza, estilo de vida y más.