Captan en video a Aida Victoria Merlano con quien sería su nuevo novio

La influenciadora Aida Victoria Merlano fue captada en video junto al empresario Felipe Zapata, con quien se le ha relacionado desde hace varias semanas.

¿Por qué se le ha relacionado a Aida Victoria Merlano con Felipe Zapata?

Luego de revelar su separación con Juan David Tejada 'el agropecuario' y padre de su hijo Emiliano, quien tiene tres meses de nacido, se comenzó a rumorar que la barranquillera se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Yina Calderón reveló que la creadora de contenido estuvo con él en el matrimonio de la modelo Paola Usme.

Además, ambos compartieron imágenes en sus redes sociales en los mismos espacios, aumentando los rumores de una relación.

Ahora, fueron vistos juntos en público, en un centro comercial.

¿Cuál es el video de Aida Victoria Merlano que confirmaría su nuevo romance?

En redes sociales comenzó a circular una grabación en la que la influenciadora fue captada tomada de la mano con Felipe Zapata, mientras recorría un centro comercial acompañada de su hijo, que está en un coche, el cual llevaría una allegada de la influenciadora.

En el video se ve a Aida hablando con una señora mientras está tomada de la mano con el empresario y posteriormente se van caminando.

Tras la revelación, muchos internautas han destacado que luego de tantas especulaciones con dicha publicación se confirmaría su romance.

Algunos hicieron mención de que quizás la influenciadora no ha hecho pública su relación luego de tantas polémicas y críticas que ah recibido por su vida sentimental, por lo que, en esta ocasión la mantendría en su privacidad, mientras que otros señalaron que probablemente no la ha confirmado por el poco tiempo que llevan juntos.

Por lo pronto, ni Aida Victoria Merlano ni el empresario se han pronunciado sobre el tema, dejando a sus seguidores en la expectativa.

Mientras tanto Aida Victoria Merlano sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su contenido de humor, belleza y maternidad con su pequeño, de quien hace pocos días dio a conocer su rostro, logrando miles de elogios de sus admiradores.