Yina Calderón tras reciente polémica pide curioso apoyo a sus fans: “Por favor ayúdenme”

Yina Calderón pidió apoyo a sus seguidores en el super chat tras polémica en La mansión de Luinny.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón solicita apoyo de fans en el super chat
Yina Calderón pide ayuda a sus seguidores en el super chat tras reciente polémica. (Foto: Canal RCN)

Luego del reintegro a La mansión de Luinny, tras la reciente expulsión de Yina Calderón, la creadora de contenido pidió ayuda a sus seguidores en el super chat tras la reciente polémica.

¿Por qué Yina Calderón pidió ayuda a sus seguidores en La mansión de Luinny?

La empresaria colombiana se vio envuelta en una polémica expulsión luego de agredir a una de sus compañeras, lanzándola a la piscina y provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

La conocida como La Piry ya había tenido varios inconvenientes con la influencer colombiana, lo que desató la furia por los fuertes comentarios entre ellas; sin embargo, la colombiana no aguantó más y se pasó en vivo.

Esto ocurrió después de que Yina Calderón tuvo un fuerte encontrón con otra participante, conocida como Chanel, en el que tuvieron un conflicto serio y tuvo que intervenir la producción.

Luego, Luinny le llamó la atención a la colombiana, haciéndole la advertencia sobre su comportamiento y señalando que, de continuar así, sería expulsada; por supuesto, esta advertencia se volvió realidad tras el incidente en la piscina.

No obstante, la misma Piry intervino por la colombiana y no se generó la expulsión.

En el mismo llamado de atención, Luinny le confirmó que debía quitarle 50 puntos por lo que queda del reality. Es por ello que, la empresaria pidió ayuda a su fanaticada en el super chat.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón al su petición?

En cuanto a la reacción de los seguidores de Yina Calderón, en el video que circula en redes sociales, la influencer luce un atuendo negro y lleva en la cabeza un muñeco llamado Yeison.

Tras su icónico saludo y al presentar su muñeco, la creadora de contenido digital expresó a sus seguidores: “Quiero pedirles un favor en el super chat porque ayer Luinny me quitó del super chat tras lo sucedido”.

Además, agregó: “Ayúdenme para no quedar nominada esta semana”; por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar.

Muchos seguidores de la creadora de contenido apoyaron la idea de la colombiana: “Apoyo total a Yina, tu patrona” o “Yina la patrona, digan lo que digan, ella es la mejor, mi apoyo”.

 

