Yina Calderón sorprendió en vivo al declararse a Westcol, pero no fue correspondida | VIDEO

Yina Calderón se declaró a Westcol en vivo, pero él no correspondió y el momento quedó en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón se le declaró en plena transmisión a Westcol
Yina Calderón sorprendió con confesión en vivo a Westcol, pero la respuesta no fue la esperada. (Foto Canal RCN).

En plena transmisión en vivo, Yina Calderón sorprendió a todos al confesar sus sentimientos al streamer colombiano Westcol, pero la respuesta del creador de contenido no fue la que ella esperaba y el momento se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo fue el momento en el que Yina Calderón se le declaró a Westcol?

El pasado sábado 27 de septiembre Yina Calderón fue a la casa de Westcol luego de que este la invitara a participar en uno de sus streams por Kick. Durante la charla, la reconocida pareja tocó diversos temas de interés público, pero la inesperada confesión de la polémica influenciadora al streamer tomó por sorpresa a todos.

Yina Calderón se declaró en vivo a Westcol, pero él no la correspondió
El incómodo momento en que Yina Calderón se le declaró a Westcol en plena transmisión. (Foto Canal RCN).

Y es que en un momento de la conversación Westcol le preguntó a Calderón con quién de La casa de los famosos Colombia ella creía que él haría una buena pareja. Ante esto, Yina no desaprovechó el momento para asegurar que ella era el mejor partido y explicó el por qué.

Según palabras de Yina Calderón la razón por la que creía que ella era la mejor opción del reality en hacer una buena pareja con él se debía a que tenían muchas cosas en común, entre esas el hacer streaming para hablar con la gente.

“Es la persona más parecida; los dos somos la ch*mba, los dos SOMOS, ¿entonces? A los dos nos gusta la gente”

¿Qué dijo Westcol tras la sorpresiva declaración de Yina Calderón en vivo?

Al escuchar las razones de Yina Calderón por la que ambos harían una buena pareja, Westcol simplemente se limitó a soltar una risa nerviosa, mientras decía no a cada cosa que mencionaba la polémica influenciadora.

“No, esta mujer no”

Yina Calderón sorprendió al declararse en vivo a Westcol, quien no aceptó
Así reaccionó Westcol cuando Yina Calderón se le declaró en plena transmisión en vivo. (Foto Canal RCN).

Más adelante, el streamer colombiano le dejó claro a Calderón que a él no le interesaba tener personas como ella en su vida, en donde el ‘chisme’ era su día a día y en donde las traiciones hacia personas cercanas eran constantes.

El incómodo momento rápidamente se volvió viral en redes sociales en donde internautas aplaudieron a Westcol por llevar la situación de manera respetuosa, mientras que otros cuestionaron sus palabras.

