Yina Calderón habló con Westcol sobre el video que filtró con su exnovio

La empresaria Yina Calderónfue contundente con el streamer Westcol sobre el video que ella filtró con su exnovio en un balcón.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Westcol sobre su video filtrado?

Ambos realizaron una transmisión en vivo en la que hablaron de diferentes cosas debido a que ella es parte del evento 'Stream Fitghters 4', organizado por el paisa y en el que ella competirá en el ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri.

En medio de su conversación, ella habló sobre el video personal que filtró con su expareja en un balcón, el cual él le sugirió como estrategia para cubrir una de sus polémicas del momento.

"Eso no me sirvió porque ese no es mi estilo. Ese video fue actuado. La cagu*, mi papá no me habló, ha sido de los momentos más feos que yo he hecho en mi vida, me he arrepentido, pido disculpas porque yo siempre he dicho que yo no me gano la plata así", dijo.

¿Cómo reaccionó tras la confesión de Yina Calderón sobre su video personal?

El streamer señaló que él pensó que la del video en realidad no era ella y aprovechó para cuestionarla qué opinaba sobre los videos filtrados de otros famosos como la Liendra y Dani Duke, a lo que ella señaló que consideraba que los protagonistas de esas grabaciones son quienes las filtran.

"Estoy segura presuntamente que la Liendra y Daniela filtrado el video, es la verdad y cayendo una chimb* la Liendra porque como creador de contenido ese man la rompe (...) Todos esos videos que ustedes ven por ahí nosotros mismos los filtramos, eso que les robaron el celular, que esto, lo otro, es pura mier**", agregó.

Westcol le señaló que es imposible que ellos hayan hecho eso y le confesó que él eliminó todos los videos personales que tenía tras temor a que lo hackearan.

Yina Calderón lo interrogó si le afectaría que algún video de él se filtrara, a lo que él explicó que, por él, pero sí por su familia.