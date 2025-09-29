Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón habló con Westcol sobre el video que filtró con su exnovio

Yina Calderón se sinceró con Westcol sobre el video que viralizó con su expareja desde un balcón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón en vivo con Westcol
Yina Calderón habló de Westcol sobre su video personal/Canal RCN

La empresaria Yina Calderónfue contundente con el streamer Westcol sobre el video que ella filtró con su exnovio en un balcón.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Yina Calderón a Westcol sobre su video filtrado?

Ambos realizaron una transmisión en vivo en la que hablaron de diferentes cosas debido a que ella es parte del evento 'Stream Fitghters 4', organizado por el paisa y en el que ella competirá en el ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Yina Calderón sobre video filtrado

En medio de su conversación, ella habló sobre el video personal que filtró con su expareja en un balcón, el cual él le sugirió como estrategia para cubrir una de sus polémicas del momento.

"Eso no me sirvió porque ese no es mi estilo. Ese video fue actuado. La cagu*, mi papá no me habló, ha sido de los momentos más feos que yo he hecho en mi vida, me he arrepentido, pido disculpas porque yo siempre he dicho que yo no me gano la plata así", dijo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó tras la confesión de Yina Calderón sobre su video personal?

El streamer señaló que él pensó que la del video en realidad no era ella y aprovechó para cuestionarla qué opinaba sobre los videos filtrados de otros famosos como la Liendra y Dani Duke, a lo que ella señaló que consideraba que los protagonistas de esas grabaciones son quienes las filtran.

Yina Calderón con Westcol sobre videos filtrados

"Estoy segura presuntamente que la Liendra y Daniela filtrado el video, es la verdad y cayendo una chimb* la Liendra porque como creador de contenido ese man la rompe (...) Todos esos videos que ustedes ven por ahí nosotros mismos los filtramos, eso que les robaron el celular, que esto, lo otro, es pura mier**", agregó.

Westcol le señaló que es imposible que ellos hayan hecho eso y le confesó que él eliminó todos los videos personales que tenía tras temor a que lo hackearan.

Artículos relacionados

Yina Calderón lo interrogó si le afectaría que algún video de él se filtrara, a lo que él explicó que, por él, pero sí por su familia.

"No me importaría, pero de pronto por mi abuela o mi familia sí me importaría", contó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín confesó qué proyectos tiene al ser Miss Universe Colombia 2025. Talento nacional

Vanessa Pulgarín habló sin filtros sobre su situación sentimental: ¿está soltera o en una relación?

Vanessa Pulgarín contó en ‘Buen Día, Colombia’ sus planes como Miss Colombia y habló de su situación sentimental actual.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano Yina Calderón

Yina Calderón le preguntó a Westcol sobre si el hijo de Aida es de él y así reaccionó

Westcol recibió incómodas preguntas de Yina Calderón en transmisión en vivo sobre su expareja Aida Victoria Merlano.

Paola Jara llegó con zapatos distintos y así reaccionó Paola Jara

Paola Jara vivió un error antes de un concierto que pocos notaron: “Así me tocó cantar anoche”

Paola Jara compartió en redes un divertido descuido que tuvo en el escenario y reveló detalles de su embarazo.

Lo más superlike

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Hace poco Yuridia lanzó una nueva solista de "Qué Agonía", lo que generó una polémica tras la ausencia de Ángela Aguilar.

La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

Bad Bunny show de medio tiempo Super Bowl Bad Bunny

Bad Bunny encabezará el show de la Super Bowl 2026: así lo confirmó

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador